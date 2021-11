Mit den gegebenen Ressourcen haushalten

Gerade in Krisenzeiten tritt es hervor: Die Motivation ist am Boden, Resignation bricht sich Bahn. Wir müssen uns jeden Morgen aufs Neue aufraffen, wieder zur Arbeit oder an unsere Vorhaben zu gehen. Unsicherheiten im Umfeld, wachsender Stress, steigende Anforderungen und Erwartungen nagen an Körper, Geist und Psyche.

Wir fühlen uns ausgelaugt und sind offensichtlich an unsere Grenzen gekommen. Die Luft ist raus. Anstatt mit Feuer und Flamme bei unseren Aufgaben bleiben zu können, fehlt uns jede Energie. Wir fühlen uns ausgebrannt.

„Burn out“ ist zu einem Zeichen der Zeit geworden. Viele setzen sich übertrieben für eine Sache ein und vernachlässigen Zeiten der Ruhe und Entspannung. Offensichtlich gilt nur:

Höher, besser, schneller, weiter. Nichts scheint gut genug zu sein, niemand mehr zufrieden. Der Druck wächst so lange, bis plötzlich alles am Boden liegt.

Einer der bekanntesten Erzählungen der Bibel ist die der klugen und törichten Jungfrauen. Die einen haben ausreichend Öl und können ihr Licht brennen lassen. Sie ziehen letztendlich mit dem erwarteten Bräutigam in den Hochzeitssaal. Den anderen Jungfrauen erloschen die Öllampen. Sie hatten nicht für ausreichend Nachschub an Energie gesorgt. Ihre Lichter erloschen nach und nach, sie waren ausgebrannt und erhielten so nicht den erhofftem Zugang. Die Tür zum festlichen Saal blieb ihnen verschlossen.

Niemand darf erlöschen

Dahinter liegt eine klare Botschaft: Menschen müssen mit den Ressourcen haushalten, die ihnen zur Verfügung stehen. Das gilt im biblischen Sinn auch für die eigenen Kräfte. Wir müssen uns nicht verausgaben, immer mehr erreichen und immer besser werden.

Worauf im Alltäglichen zu achten ist, das gilt auch im Rahmen des religiösen Engagements. Wir müssen haushalten, damit für das, was uns wichtig ist, stets ausreichend Energie zur Verfügung steht. Niemand soll ausbrennen, kein Geist erlöschen und vielleicht auch noch der letzte Funke Hoffnung verglühen.

Das Licht ist in der Bibel immer auch Symbol für Wahrheit oder das göttliche Licht. Es soll – so darf die Geschichte mit den Jungfrauen gedeutet werden – bei den Menschen leuchten. Christen haben die Aufgabe, es brennen zu lassen, damit anderen gerade auch in dunklen Zeiten Orientierung zu geben. Wer dafür sorgt, dass das Feuer in einem selbst, aber auch für andere weiterbrennen kann, ohne selbst dabei auszubrennen, der wird letztlich auch Zutritt zum erhofften Großen haben. Wir müssen kein großes Feuer oder Feuerwerk entzünden. Es reicht auch das Hüten der kleinen Flamme, die uns in die Hände gegeben wurde.

In den evangelischen Gottesdiensten wird am Ewigkeitssonntag die Perikope der klugen und törichten Jungfrauen als Evangelium verkündet (Matthäus 25,1-13)