Meditation zu Silvester 2021

„Gott ist hier!“– mit diesem Satz begannen die Heilig-Nacht-Gebete in Heppenheim. Nicht in einer der Kirchen, sondern mitten in der Stadt, an drei verschiedenen Orten, zuletzt kurz vor Mitternacht auf dem Marktplatz der Kreisstadt.

Kann man das glauben: Gott ist hier? Ob es die rund 250 Besucher der Heilig-Nacht-Gebete glauben konnten? Manche beschreiben es anders. Sie sagen: Ich bin in Berührung mit etwas, das größer ist als ich selbst. Ich spüre eine Tiefe, die nicht alltäglich ist. Ich bin angesprochen von etwas, was Resonanz von mir herausfordert. Die Berührung mit dem Heiligen macht mir zunächst bewusst, dass ich mich nicht mir selbst verdanke. Ich bin beschenkt. So sehr ich mich auch über meine eigene Leistung und meinen Erfolg freuen kann. Letztlich bin ich angewiesen. Das macht mich dankbar.

Dekan Arno Kreh © privat

„Gott ist hier!“ Das bedeutet aber auch: Gott geht mir nicht aus dem Weg. Auch das, was in meinem Leben nicht gelungen ist, meine Fehler, meine Schwächen, meine Schuld – bei Gott ist all das aufgehoben. Er nimmt mich so an, wie ich bin.

„Gott ist hier!“ Das gilt nicht nur für mich. Ich bin Teil der Gemeinschaft der Glaubenden. Viele haben das bei den ökumenischen Heilig-Nacht-Gebeten gespürt. Die Grenzen der Konfessionen spielten keine Rolle mehr. Gemeinsam hören wir die alte Geschichte, die auf so schlichte Weise erzählt, wie Gott menschlich wurde. Und gemeinsam tragen wir unseren Dank vor Gott, aber auch unsere Klage über das, was nicht gut war.

Am Ende der Heilig-Nacht-Gebete stand die Zusage: „Du bist ein Segen!“ Wir werden in die Verantwortung gestellt: Was mit anderen Menschen geschieht, kann uns als Christen nicht gleichgültig sein. Wir sehen die Not der flüchtenden Menschen in der Sahara und im Mittelmeer, wir sehen die Aussichtslosigkeit der Menschen an der Grenze zwischen Belarus und Polen, wir sehen die Verzweiflung der Zurückgelassenen in Afghanistan, wir sehen die Folgen der Naturkatastrophe im Ahrtal.

Können wir im Rückblick auf das vergangene Jahr sagen: „Gott war hier“? Jeder hat seinen eigenen Blick auf diese Zeit. Jedenfalls möchte ich das kommende Jahr in diesem Vertrauen angehen. Die neue Jahreslosung lädt dazu ein: „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“ (Johannes 6,37). Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr.