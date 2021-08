Maria – mehr als nur Idealbild der dienenden Frau

So wird Maria gerne gesehen: als duldsame Gottesmutter, die ihren Sohn auf allen Wegen begleitet, stets ohne Makel bleibt und ihr eigenes Schicksal still annimmt. Als Frau bleibt sie in dieser Sicht nur passiv. Die Bibel gibt ihr offensichtlich eine ganz andere, revolutionärere Rolle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Maria reiht sie sich zumindest in die Liste der biblischen Frauen, die die bisherigen Rollenfestlegungen als Frau und Mann und auch das Bild vom allein männlichen Gott zum Schwinden bringen. Schon die Schöpfungsgeschichte sagt, dass Mann und Frau nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Das Hohelied des Alten Testamentes hebt die Frau als ebenbürtige Partnerin hervor, was zu den damaligen Zeiten absolut revolutionär war. Judith und Ester retten Israel aus der Not. Deborah entwickelt sich inmitten der Männerwelt zu einer kriegerischen Heldin. Das Buch Rut berichtet, dass eine Fremde zum Vorbild für das jüdische Volk wird. Und das wurde in Zeiten festgehalten, in der Literatur fast ausschließlich von Männern verfasst und überliefert wurde. Den Frauen wurde währenddessen nur wenig Bedeutung beigemessen, sie mussten sich den Männern unterordnen, hatten kaum Rechte und kamen nicht zur Sprache.

Marien-Fensterbild in der Bensheimer Klosterkirche. © Bissinger

Maria wurde der biblischen Erzählung nach angefragt, sie wurde damit ernst genommen. Sie hat sich bewusst für den göttlichen Plan entschieden und willigte diesem frei ein. Das konnte sie tun, weil sie tiefgläubig war. Theologen sehen sie daher zuallererst als die große Glaubende. Maria musste sich schon in sehr jungen Jahren bewähren und sich gegen Vorwürfe verteidigen. Sie war es, die ihren Sohn aufforderte, sein erstes Wunder zu tun.

Sie distanzierte sich sogar zeitweise von ihm, auch weil er mit seinen ersten Auftritten in der Heimat Unruhe schaffte. Und das von ihr gesungene Magnifikat zeigt auf, dass Maria sich wohl auch durchaus politisch einmischte: „Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.“ Heute gilt Maria damit auch als Vorbild und Wegweiser, für Christen, die auf Veränderungen drängen. Sie steht nicht mehr allein für das jahrhundertelang gepflegte Idealbild der schweigenden und dienenden Frau.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Bewegung „Maria 2.0“ in der katholischen Kirche sieht auch die andere Seite in der zu lange nur auf den Sockel gehobenen Frau, die damit auch stillhalten muss. 2.0 soll für einen Neuanfang in der Kirche stehen. Ziele der Bewegung sind vor allem die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Veränderung von Machtstrukturen. Die katholischen Frauen berufen sich dabei auf die Mutter Jesu. Sie wollen nicht warten, bis ihnen mehr Anerkennung, mehr Rechte und auch Verantwortungen übertragen werden, sondern selbst nach neuen Wegen und neuen Strukturen suchen.

Auch Befreiungstheologie und feministische Theologie entdecken Maria jetzt etwa als Prophetin der Armen und Unterdrückten oder als weibliche, den Menschen zugewandte Seite Gottes.

Miriam, von der sich der Name Maria ableitet, führte einst das Volk Israel mit Paukenschlag aus der Sklaverei in neues Land. Ihrem Beispiel folgend darf auch der Protest gegen heut bestehendes Unrecht lautstark erfolgen. Maria war der Überlieferung nach die erste, die nach ihrem Tod mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde. Hier sehen viele ein Hoffnungszeichen. Die Auferstehung könnte vielleicht darauf hinweisen, dass auch die Geschichte der Frauen auf Erlösung wartet.