„Wenn das so ist, dann brauche ich ja nichts mehr zu tun“, entgegnet mir eine Mitarbeiterin in meiner früheren Gemeinde, als ich sie frage, was sie denkt, wenn sie folgenden Wochenspruch aus dem Epheserbrief hört:

Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. (Epheser 2,8)

Die

...