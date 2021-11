Impfung ist gelebte Nächstenliebe

1587 – 1587 Menschen sind im Verlauf der letzten Woche an den Folgen einer Sars-Cov-2-Infektion gestorben. 1587 Familien trauern um einen Verwandten. Das Leben von 1587 Menschen wurde frühzeitig beendet.

Die Lage ist seit mehreren Wochen dramatisch: Auf den Intensivstationen gibt es kaum noch freie Betten. Notleidende Menschen können medizinisch nicht ausreichend oder schnell versorgt werden, notwendige Operationen müssen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Schwerkranke Patienten werden in diesen Tagen mit dem Hubschrauber in weit entfernte, zum Teil im europäischen Ausland liegende, Krankenhäuser verlegt. Prof. Dr. Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts sprach es deutlich aus: „Es herrscht eine Notlage in unserem Land!“.

Dr. Jan Turinski. © Bistum Mainz

Die Lage ist dramatisch – und gleichzeitig gibt es einen Weg aus dieser Krise: Die Impfung! Die Inzidenz bei Ungeimpften ist um ein Vielfaches höher als bei Geimpften. Die Impfung schützt einen selbst, sie schützt andere und sie schützt auch das Gesundheitswesen vor einer Überlastung. Selbst bei wenn es in einigen wenigen Fällen zu Impfdurchbrüchen kommt, sind die Verläufe dann erheblich viel milder.

Selbstverständlich dürfen Nicht-Geimpfte nicht stigmatisiert oder von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Es ist die freie Entscheidung eines jeden, sich impfen zu lassen oder nicht. Und dennoch: In einer freiheitlichen Gesellschaft wie der unseren, ist Freiheit nicht ohne Verantwortung denkbar. Freiheit ohne Verantwortung ist nicht weit von Egoismus entfernt. Sich impfen zu lassen, schützt daher nicht nur sich selbst – sie schützt auch andere in unserer Gesellschaft. Wer sich impfen lässt, trägt dazu bei, dass in den vor uns liegenden Wochen und Monaten vielen Menschen viel Leid erspart bleibt.

Impfung als „Akt der Liebe“

Stimmen, die das Coronavirus verharmlosen oder leugnen, Stimmen, die den grundsätzlichen Nutzen der Impfung anzweifeln oder die Impfung gar als gefährlicher als das Virus brandmarken wollen, sind verantwortungslos und gefährden letzten Endes Menschenleben.

Eindringlich rufen Vertreter der unterschiedlichsten Glaubensrichtungen dazu, sich impfen zu lassen; Papst Franziskus nannte die Impfung eine „Akt der Liebe – Liebe zu uns selbst, gegenüber der Familie und Freunden und allen Menschen“. Wer bisher noch gezweifelt hat, wer bisher nicht geimpft ist, kann jetzt mit seiner Impfung noch helfen, kann jetzt mit seiner Impfung noch sich und damit auch andere schützen. Impfen ist Selbstschutz und gelebte Nächstenliebe.