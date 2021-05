Immer mehr Menschen „basteln“ sich ihre Religion

Pfingsten gilt als Geburtsfest der Kirche. Hat diese aber in unserer Gesellschaft heute und in Zukunft noch Relevanz? Glaubensformen und auch die Kirchen in Deutschland verändern sich jedenfalls enorm. Die von den Kirchen bestimmten Werte, Vorstellungen und Rituale spielen immer noch eine große Rolle. Sie vermischen sich jedoch immer mehr mit anderen Glaubensformen und verlieren dadurch auch Profil.

Es wird Kirchen schlechte religiöse Performance und nachlassende Überzeugungskraft nachgesagt. Missbrauch, Machtdenken und Ausgrenzung führen zur endgültigen Abkehr von den Kirchen. Sie erscheinen „unglaubwürdig“, obwohl sie für den Glauben stehen.

Die Taube als Symbol für Pfingsten. Sie kommt vom Himmel herab als Zeichen der Rettung und des Neuanfangs. Unser Bild zeigt einen Ausschnitt eines Kirchenfensters der Evangelischen Kirche in Rimbach. © mb/Bild Bissinger

Auch sich als religiös bezeichnende Menschen leben immer mehr in bewusster Distanz zu den Kirchen. Und so nimmt die Zahl derer stetig zu, die an einen Sinn des Lebens glauben, aber immer weniger am Kirchenleben teilnehmen.

Viele erhalten auf ihre Fragen keine Antworten, obwohl ihre spirituelle Sehnsucht groß ist. Immer hin bezeichnen sich in Umfragen 70 Prozent aller Befragten als religiös. So „basteln“ sie sich ihren eignen Lebenssinn. Sie verknüpfen Elemente unterschiedlicher religiöser Überlieferungen oder moderne Weltanschauungen miteinander. Es entstehen viele private Glaubenswelten. Alte christliche Vorstellungen werden mit Symbolen und Praktiken anderer Religionen, sogar der Politik, der Gesundheit oder des Sports zusammengebracht.

Religion wird also zunehmend individueller. Das bringt wieder eher „fundamentalistische“ Glaubensformen hervor. Desto vielfältiger und unübersichtlicher der „Religionsmarkt“ wird, desto anziehender werden klare Autoritäten und Strukturen. Kirchen sind zum „Rückzug“ gezwungen. Die Anzahl der Kirchzugehörigen schrumpft, Gemeindestrukturen müssen geändert und Kirchengebäude geschlossen oder verkauft werden. Die Bedeutung der Kirche in der Gesellschaft schwindet. Sie bestimmt nicht mehr – wie früher – das Leben, sondern grenzen sich offensichtlich immer mehr als einen Sektor in der modernen Gesellschaft ab.

Wer sich zur Kirche zugehörig fühlt, für den bestimmt sie nach wie vor alles Religiöse. Für viele andere spielt sie zunehmend eine sehr geringe Rolle. Bei den Aktiven in den Kirchen machen sich Resignation und Hoffnungslosigkeit breit. Es werden pastorale Prozesse angestoßen, um mögliche Wege in die Zukunft zu diskutieren und zu ebnen. Dabei geht es zu stark um möglichst weite Rettung bisheriger Strukturen und Gewohnheiten.

Will Kirche die Menschen erreichen, muss sie nicht ihre Institution retten, sondern die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt ihres Wirkens stellen. Biblisch formuliert ist ihr Auftrag, den Menschen das Evangelium – die frohe Botschaft – zu bringen.

Konsequent hieße das, den Menschen zunächst einen Lebenssinn zu geben. Grundlage dafür ist es, Vertrauen zu schaffen. Der Mensch muss erkennen: Ich werde so akzeptiert und angenommen, wie ich bin. Meine Ängste und Nöte, meine Freuden und Hoffnungen werden gehört. Und es gibt ein Vorbild, das mir Orientierung gibt.

Umdenken zur Umkehr

Die Nähe zum Menschen bringt Umdenken und wie es die Bibel formuliert schließlich Umkehr. Der Andere erkennt einen Sinn im Ganzen. Er ist größer und bedeutender als beruflicher Erfolg, öffentliche Anerkennung oder die Durchsetzung von Interessen. Christlich verstandener Lebenssinn geht über das irdische Sein hinaus. Er bezieht ein, dass alles einen göttlichen Plan hat und ich auch über den Tod hinaus in ihm aufgehoben bin.

Schon allein der Blick in die Bibel zeigt auf, wie das Leben gelingen kann. Ich erhalte Sinnstiftendes für mich selbst, in der Begegnung mit anderen Menschen und dem Miteinander in einer Gemeinschaft. Ich erkenne Werte und Handlungsansätze zur Bewahrung der Schöpfung, den Frieden und der Gerechtigkeit.

All das sind Fragen, denen gerade auch die modernen Menschen nachgehen und die darauf ihre Antworten suchen. Hier steckt die Chance für die Kirche: Sie birgt einen großen, sinnstiftenden Schatz, der für viele nicht zu entdecken ist.

Die Pfingsterzählung der Bibel berichtet von zwei „Elementen“: Einen brausenden Wind und Feuerzungen, die auf die Jünger herabkommen. Sturm und Feuer sind vernichtend. Sie lassen oft nichts zurück, wie es zuvor war. Man muss einbeziehen, dass Bisheriges keinen Bestand mehr hat und offen für Neues sein, um letztendlich Großes bewirken zu können.

Das gilt dann insbesondere für die Kirche, die mit dem Pfingstgeschehen selbst erst zum Leben kam. Manchmal geschehen damit Wunder. Damals sprachen die Menschen unterschiedlicher Herkunft plötzlich in einer Sprache, heute könnten es unterschiedliche Glaubenssuchende sein, die etwas Verbindendes finden.