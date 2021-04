Im Glauben tiefe Geborgenheit finden

„Glaubst du?“ Ohne Einschränkung lässt sich auf die Frage mit „Nein“ nicht antworten. Wer glaubt, ist von etwas überzeugt. Und irgendeine Überzeugung trägt jeder in sich. So kann er auch vermuten, dass etwas so ist oder eintreffen wird. Hundertprozentig wissen jedoch kann er es nie. Und so wird immer wieder darauf verwiesen: „Glauben ist nicht wissen.“

Aber von was oder wem weiß der Mensch alles? Menschen sind nur fähig, je einen geringen Teil vom Ganzen wahrzunehmen. So wird mehr geglaubt, als zunächst angenommen. Manche glauben an sich selbst, an ihren Fußballverein, an die große Liebe oder die große Zukunft – ohne zu wissen, was je daraus wird.

Das Kreuz – Symbol und Hoffnungszeichen des christlichen Glaubens. © Bissinger

An eine Sache zu glauben, stärkt die Menschen. Sie spüren Kraft, selbst zur Verwirklichung beizutragen, das Geglaubte damit vielleicht wahr werden zu lassen. Andere empfinden tiefe Geborgenheit in ihrem Glauben.

So glaubt auch heute der weit überwiegende Teil der Menschen an eine jenseitige Macht, die ihr Leben bestimmt. Religionen und Kulturen gründen auf dieser Überzeugung. Der Gedanke, dass es etwas Höheres und Mächtigeres gibt, verleiht dem Leben Sinn, entlastet den Menschen, kann ihn aber auch blockieren.

Der Duden definiert den Begriff „Glaube“ als eine „gefühlsmäßige, nicht von Beweisen, Fakten oder Ähnlichem bestimmte Gewissheit, Überzeugung“. Das Verb „glauben“ stammt vom mittelhochdeutschen Wort „gelouben“ ab. Es bedeutet: für lieb haben, etwas gut heißen, zu loben.

Auch wenn in der Bibel von Glauben die Rede ist, ist mehr die Gefühlsebene des Menschen angesprochen, als die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft. Das hebräische Wort für Glaube, „ämunah“, und das griechische Wort „pistis“ stehen für „Treue“ und „Wahrhaftigkeit“.

Gibt es eine höhere Macht?

Dass Menschen an sich selbst glauben, an andere oder auch höhere Mächte, das macht deren Leben aus. Glauben hat vor allem mit Vertrauen zu tun. Nur dem, dem ich vertrauen kann, werde ich letztlich glauben. Kann das Vertrauen durch eigene Wahrnehmungen gestärkt werden, wird der Glaube immer tiefer und unerschütterlicher. Bestätigende Worte und Entwicklungen, plötzliche Erkenntnisse oder besondere Erfahrungen führen zu immer mehr Gewissheit, dass das, woran ich glaube, letztlich auch wahr ist.

Die Wissenschaft sieht die Grundlage dafür, glauben zu können, letztlich im Urvertrauen, also in der Erfahrung, unbedingt angenommen zu sein. Der Grundstein dafür wird in den ersten Lebensmonaten eines Kindes gelegt. Es hat einen großen Einfluss auf das Selbstwertgefühl des Menschen und seine Sicht auf die Welt.

Werden Sicherheit, Wertschätzung und Liebe weiter geschenkt, wächst das Vertrauen in andere, das Leben und auch für Übersinnliches und Übernatürliches. Der Mensch gewinnt, in dem das Urvertrauen lebenslang weiter „genährt“ wird, ein positives Grundgefühl. Es gründet auf Vertrauen in sich selbst, in die die Umgebung und in das Leben. Von Anfang unseres menschlichen Lebens an sind damit die Menschen entscheidend, die uns Vertrauen vermitteln und damit glauben lassen.

Wissen allein kann kaum überzeugen. Es kann und darf nicht Voraussetzung von Glauben sein, lediglich eine hilfreiche „Zu-Gabe“. Vielleicht lässt mich das von anderen vermittelte Wissen und deren Erfahrungen noch mehr verstehen, was ich als wahr empfinde. Glaube – so erkennen auch verschiedene wissenschaftliche Bereiche – bringt Vorteile – nicht nur für die persönliche Entwicklung und eigene soziale Beziehungen. Die seit Menschengedenken bestehende universelle Verbreitung verschiedener Religionen weist darauf hin, dass auch an dem Glauben an Übersinnlichem, an einem oder mehreren Göttern etwas dran sein muss.

Glauben jedenfalls soll Berge versetzen können, berichtet die Bibel (1. Korinther, Kapitel 13, Vers 2). Und wir meinen, in dem wir sie zitieren: Man muss nur fest von etwas überzeugt sein, dann kann man es auch verwirklichen.

Vertrauen, Zeit und Bemühen

Ein solcher Glaube braucht Nahrung, wie auch die Beziehungen zu anderen Menschen. Wer will, dass beide wachsen, muss in der Regel etwas investieren: Vertrauen, Zeit und Bemühen. Nur wer dran bleibt, kann aus Glaube auch Gewissheit werden lassen. Ansonsten wird er das „Wahre“ nicht erkennen und sich daran freuen dürfen. Klar, der Glaube kann auch ein Geschenk sein, vielleicht immer als solches betrachtet werden. Wer ihn jedenfalls glaubhaft lebt und das Wahre auch für andere erkennbar werden lässt, der wird letztlich reichlicher beschenkt sein, als er je dafür eingebracht hat.