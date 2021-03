Über Unglück lässt sich leicht jammern. Und nach persönlich empfundenem Glück strebt jeder. Es hat im Leben der Menschen einen zentralen Stellenwert. Glücksgefühle können sehr spontan auftreten, aber sie sind in der Regel sehr kurzlebig. Wir freuen uns über ein Geschenk, einen Lottogewinn, die Liebe auf den ersten Blick oder ein unverhofftes Wiedersehen. Die dann in Fülle ausgeschütteten Glückshormone sind aber im Nu wieder abgebaut.

AdUnit urban-intext1

Bei durchweg glücklichen Menschen scheint das aber anders zu sein, sie verfügen über ein „nachhaltiges“ Glücksempfinden, das weniger vom Zufall abhängig ist. Wissenschaftler reden hier vom „subjektiven Wohlbefinden“. Das wird gestärkt, wenn Menschen häufig positive Emotionen erleben und sie alles Negative möglichst wenig belastet. Glückliche Personen, so weiß man, sind gesünder, sie denken und arbeiten kreativer und sind deutlich leistungsfähiger.

Raus aus der Opferrolle

Der vierblättrige Glücksklee ist ein Glückssymbol. © Bissinger

Glück ist eng gekoppelt mit der Frage, was das Leben lebenswert macht. Menschen, die Sinn und Erfüllung finden, so weiß man, sind wesentlich glücklicher. Die Vorstellungen vom eigenen Leben sind möglichst realistisch und nicht überzogen. Und damit liegt auch das Dasein nicht all zu fern von den eigenen Erwartungen.

Viele verharren im Unglücklichsein, sie betonen ihre Opferrolle und machen sich recht wenig Gedanken darüber, wie sie zu ihrem eigenen Wohlbefinde beitragen können.

AdUnit urban-intext2

Glücklich sein lasse sich erlernen, meinen Wissenschaftler. Dazu brauche es nicht viel. Wichtig sei es, möglichst viele positive Emotionen zu erleben, also das Glück im Alltäglichen zu suchen. Je mehr glückliche Momente der Mensch erlebe, desto stärker werde dessen Glücksempfinden und die Chance auf ein gelingendes Leben steige. Das Glück liege in der eignen Hand.

Jedes Jahr am 20. März, also zum Frühlingsanfang, wird der Internationale Tag des Glücks begangen. Er soll daran erinnern, dass das Wohlergehen einer Person oder eines Landes nicht nur eine materielle Größe ist. Glück hängt vor allem auch von sozialen Beziehungen und den eigenen, höheren und auch universalen Zielen ab. In Krisenzeiten, wie sie gerade erlebt werden, ist ein Glücksfaktor, inwieweit Menschen es schaffen, mehr denn je zusammenhalten. Vielleicht würde es als erster Schritt helfen, den eigenen Fokus mehr darauf zu legen, was wir mit anderen gemeinsam haben und nicht auf das, was uns trennt und uns unglücklich macht.