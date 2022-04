Ein Frühlingswochenende im April. Eine Woche liegt das Osterfest zurück. Eine Woche, in der die sinnenberauschende Natur sich unter strahlend blauem Himmel entfaltet hat. Eine Woche, in der weiterhin Ver- und Zerstörendes geschehen ist.

Darf ich guten Gewissens den Frühling genießen, während Elend, Not, und Tod so nahe sind? Kann sich der Auferstehungsglaube demgegenüber behaupten? Was ist das überhaupt für ein Glauben, der da in Osternächten und anderen besonderen Gottesdiensten gefeiert wird?

© Thomas Zelinger

Es ist ein Ruf zum Aufstehen gegen alles Zerstörerische und Todbringende. Nicht nur die „großen Themen“, wie Klimakatastrophe und Kriege sind damit gemeint, sondern auch all das, was zwischenmenschliche Beziehungen vergiftet, all das, was Menschen sich selbst antun durch gnadenlose Selbstoptimierung oder durch ungebremsten Konsum von Dingen, die abhängig und kaputt machen.

Ein Aufstand ist der Osterglaube. Ein Weckruf: Steht auf ins Leben im Hier und Jetzt! Ein Glaube, der nicht auf die Welt vertraut, wie sie ist – daran kann man verzweifeln. Der Glaube an die Auferstehung Christi vertraut auf die Welt, wie sie nach Gottes Willen sein könnte: Etwas Sinn-volles, etwas, das Mut zum Leben macht, wohl wissend, das unsere Welt zwar Gottes Schöpfung, aber nicht das Paradies ist.

Der Glaube an die Auferstehung Christi ist für mich nicht nur eine geistige Haltung, sondern auch eine elementare körperliche Erfahrung. Nicht darniederliegen, sondern auf zwei Beinen stehen, auch auf wackeligen. Aufstehen! Schritte gehen in der Nachfolge des Auferstandenen. Dabei irren und verirren wir uns auch. Doch Auferstehungsglaube heißt, bereit zu sein für verantwortliches Tun, auszuprobieren wie diese Welt nach Gottes Willen sein könnte.