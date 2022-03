Getröstet, um zu trösten

Zeitenwende am Sonntag, die Uhren werden umgestellt, eine Stunde weniger Schlaf. Fast unmerklich wird die Uhrzeit von zwei auf drei Uhr vorgestellt. Nun beginnt die langsame Gewöhnung an den neuen Rhythmus, der Mensch genießt den längeren hellen Abend.

Im Radio höre ich die freundliche Aufforderung, bei dem strahlenden Wetter meinen Grill anzuwerfen und die Grill- Saison zu beginnen. Dazu nette schmackhafte Rezepte, der Radioredakteur inspiriert zum geselligen Beisammensein sowie zum Austausch der „Best Practice“-Beispiele im Radio, per Phone oder E-Mail.

Zeitenumstellung oder Zeitenwende? Wir sehnen uns nach längerer Sonneneinstrahlung, endlich möchte man wieder nach getaner Arbeit auf dem Balkon oder im Garten sitzen können. Oder noch im Hellen eine schnelle Runde mit dem Rennrad fahren. Mancherorts wird an diesem Sonntag der Winter ausgetrieben. Eine Tradition, die wieder häufiger gepflegt wird. Ihr wesentlichster Teil ist das Verbrennen einer Strohpuppe als Symbol des Winters. Der Winter geht, der Sommer kommt.

Trost und Jubel

Zeitenwende: Mit dem Sonntag Lätare erklimmen wir den Höhepunkt der Fastenzeit, jetzt kommt das Osterfest näher. Erlösende Texte treten in den christlichen Gottesdiensten in den Fokus. Trost wird den Menschen zugesprochen, sie werden zum Jubeln aufgefordert. „Freut euch mit Jerusalem! Jubelt in der Stadt, alle, die ihr sie liebt. Seid fröhlich mit ihr, alle, die ihr über sie traurig wart.“ Ein Zitat aus dem Prophetenbuch des Jesaja (Jesaja, Kapitel 66, Verse 10 und 11).

Eine Zeitenwende mit Trost und Jubel wünschen wir auch den geplagten Menschen in den Kriegsregionen. Unser derzeitiger Fokus liegt auf dem militärischen Überfall in der Ukraine. Flüchtenden wird vielgestaltig geholfen. Aber auch in diese Hilfsaktionen mischen sich Menschen, die nicht nur den Schutz der Frauen im Sinne haben, sondern danach trachten, wie sie sie am Besten für ihre Dienste „verpflichten“ können. Der sogenannte Wolf im Schafspelz. Ein „Retter“, der nur seinen Eigennutz sieht und die sprachunkundigen Frauen ausnutzen will. Der Weg in die Freiheit als Weg in die Okkupation durch angebliche nette Menschen.

Schnell in Vergessenheit

Dabei gerät ins Hintertreffen, dass bereits andere Flüchtlinge auf dem Landweg oder mit Booten über das Mittelmeer nach Europa geflohen sind. Und wir vergessen schnell, dass diese Nationalitäten an der polnischen Grenze zurückgedrängt wurden. Viele Hilfesuchende haben ihren Heimweg per Flugzeug wieder angetreten, manche harren an der Grenze zu Weißrussland aus. Auch ihnen gilt es beizustehen.

Zeitenwende: Wir wünschen uns sehr, dass die Weltuhr vorgedreht wird, nicht nur um eine Stunde, sondern soweit, dass jegliche kriegerische Handlung beendet ist und der Vergangenheit angehört. Dass Gottes Schalom, dass Friede herrscht in der Welt. Im christlichen „Vaterunser“-Gebet sprechen wir diesen Wunsch aus: „Dein Reich komme, dein Wille geschehe!“

Lassen wir Gebete und Taten sprechen, dass die Zeitenwende kommen und Freude und Jubel in aller Munde und Herzen sein kann. Bleiben Sie behütet.