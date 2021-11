Freiheit setzt Verantwortung voraus

Es wird immer wieder von Freiheit geredet, viele träumen von ihr. In der aktuellen Debatte um eine Impfpflicht ist der Begriff wieder ganz in der Mitte der gesellschaftlichen Diskussion angelangt. Doch nicht immer wird unter Freiheit dasselbe verstanden:

Die einen verstehen darunter ein grenzenloses „Drauflos-leben-dürfen“: Ich darf tun und lassen, was ich will; ich darf alles konsumieren und über alles verfügen. Andere koppeln Freiheit eng mit Verantwortung: Wenn ich schon frei bin, habe ich auch die Verpflichtung an andere zu denken und für sie zu handeln.

Jesus selbst kennt Unfreiheit. Unser Bild zeigt ihn, gebunden an den Pranger, als Statue in der Wallfahrtskirche Maria Einsiedel bei Gernsheim. © Bissinger

Freiheit wird subjektiv empfunden. Empfinde ich keine Freiheit, bin ich mit meinem jetzigen Zustand wenig zufrieden. Ich suche mehr Lebensqualität und mehr Selbstbestimmung.

Freiheit gehört unteilbar zur Persönlichkeit des Menschen. Große Philosophen wie Kant oder Hegel verweisen darauf, dass der Mensch „Notwendigkeiten“ erkennen muss, um wirklich frei zu werden und das Leben sicher zu führen. Schließlich steht der Mensch inmitten von Beziehungen und äußeren Entwicklungen, denen er gerecht werden muss.

Kein Mensch hat Macht über sein Schicksal. Aber er hat die Möglichkeit, auf die Fragen zu reagieren, die das Schicksal ihm stellt. Damit trägt er Verantwortung. Freiheit, die Verantwortung nicht wahrnimmt, ist eigentlich keine Freiheit.

Christlich beziehen verantwortliches Handeln für die Gemeinschaft fest in ihre Vorstellung von Freiheit mit ein. Es geht nicht um grenzenlose Ungebundenheit und Willkür im Tun und Lassen. Ich schaffe Freiheit für mich und andere nur dann, wenn ich in meinem Handeln auch zu Frieden, Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung beitrage. Wo das alles nicht erreicht wird, bleibt Unfreiheit bestehen.

In adventlichen Bildern der Bibel, die das Wiederkommen des Menschensohnes zeichnen, wird Jesus als Erlöser dargestellt. Durch ihn, der am Ende der Zeiten wiederkommt, werden die Menschen von allem befreit, was sie unfrei macht, was sie versklavt und unterdrückt.

Bis dahin gilt gerade inmitten vom Bösen und Zerstörerischen aufmerksam zu bleiben und den Draht nach oben nicht zu verlieren. In der Bibel heißt das, zweierlei zu tun: wachsam sein und zu beten.

Info: Am ersten Adventssonntag (28. November) ist in katholischen Gottesdiensten die Endzeitrede von Lukas 21, 25-28.34-36 das Evangelium und die Predigtgrundlage.