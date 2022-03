Dass ich vor 77 Jahren geboren wurde, das weiß ich. Es war 1944, also ein Jahr vor dem Ende des Bombenkrieges auch in unserer oberhessischen Kleinstadt. Dass ich irgendwann getauft wurde, hat man mir erzählt. Aber so richtig bewusst geworden ist mir meine Geschichte mit Gott, oder sagen wir lieber Gottes Geschichte mit mir, erst in der Zeit meiner Konfirmation. Es war in der Stadtkirche von Grünberg, als Eltern, Geschwister und Oma zugegen waren. Der eine Großvater war rund zehn Jahre davor schon gestorben, den anderen habe ich gar nicht gekannt. Er wurde im Ersten Weltkrieg erschossen. Der betagte Pfarrer Schatz und der Jugendpfarrer Burlein gehören zu meinem selbständig werden sowie mein gleichaltriger Freund Bernd.

Warum erzähle ich das? Weil an diesen Sonntag – zumindest im Kirchenkalender – „Reminiszere“ steht, was so viel bedeutet wie „Erinnere dich“. Und aus der Bibel hat man für die kommende Woche den Vers ausgesucht:

„Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ (Römer 5, 8) Das sagt der Jude Paulus zu den Gläubigen in Rom.

Ich beziehe es auf mich. Und es könnte auch auf die heutigen Leserinnen und den zeitgenössischen Leser zutreffen, also auf dich! Mit „Sünder“ können viele von uns nichts anfangen. Das hört sich an wie eine substanzlose Anklage.

Aber vielleicht trifft die Zusage, dass Gott jeden von uns liebt, eher. Gott steht hinter Christus. Wenn wir an ihn glauben, spielt unsere Vergangenheit keine Rolle – „Wir sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den wir vor Gott haben sollten“, schreibt der gleiche urchristliche Zeuge (Römer 3, 23).

Ich denke heute an die Ukraine, aber auch an die Kriegsgegner in Russland, an Tote und Lebende. Lassen Sie sich ermuntern, Ihre eigene Geschichte mit Gott, persönlich, als Bürger dieses Landes, oder noch besser die Geschichte Gottes mit Ihnen aufzuschreiben. Es könnte sein, dass ähnliche Fixpunkte auf Ihre Vergangenheit zutreffen. Bild: Biewendt

