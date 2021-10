Erfüllung gibt es nicht so einfach „auf gut Glück“

Wer strebt nicht nach Glück? Es zu finden, ist nicht leicht. Selbst Reichtum oder Erfolg sind keine Garanten dafür. Glücksfaktoren sind Gesundheit, persönliche Freiheit, ein erfüllendes Wirken und vor allem gute Beziehungen. Wahre Glücksgefühle lösen am ehesten andere aus: Wenn Freunde uns etwas schenken oder die eigene Liebe erwidert wird. Im Grunde ist es Wertschätzung der eigenen Person, die uns das Gefühl der Erfüllung gibt und uns zufrieden macht.

Wertschätzung ist Motivation

Wir wollen eben, mit dem, was uns ausmacht, was wir tun und leisten, gesehen und anerkannt werden. Wertschätzung kann enorme Kräfte freisetzen und motivieren. Wer andere „beglücken“ will, muss daher immer den Menschen sehen und nicht nur das anerkennen, was dieser leistet.

Wer anderen gegenüber anderen Respekt, Wohlwollen und Anerkennung zeigt, wird diese glücklicher, motivierter, gegebenenfalls auch getröstet wieder verlassen können. Die Bibelübersetzungen, Katechismen und zahlreiche Gebete nennen immer wieder den Begriff „selig“ oder sprechen von den Seligen. Der Ursprung der Worte liegt im althochdeutschen „sälig“. Es bedeutet so viel wie „wohlgeartet“, „gut“, „glücklich“ oder „gesegnet“.

Auf zu den Inseln der Seligen

Für Epikur, der im 4. Jahrhundert vor Christus lebte, war Glück das Erleben von Lust und die Abwesenheit von Schmerz. Platon war davon überzeugt, nur wer sein Leben gerecht und heilig führt, wird nach seinem Tod auch zu den „Inseln der Seligen“ gelangen.

Dagegen zeigte Jesus eine ganz andere Sichtweise auf. Er bezeichnet in seinen Seligpreisungen die Menschen, die ihm nachfolgen und für Frieden und Gerechtigkeit eintreten, als die wahren Glücklichen. Er würdigt und wertschätzt sie, weil sie so auch Solidarität und Treue zur Gemeinschaft zeigen.

Die Seligpreisungen beginnen mit einer reinen „Beglückwünschung“. Konkrete Handlungsanweisungen oder ethische Maximen fehlen, erst recht Voraussetzungen und Leistungsbewertungen.

Die Seligpreisungen werden gerne als „Magna Charta“, damit als zentrale Verkündigungsbotschaft Jesu bezeichnet. Was bisher zum Beispiel auch in den zehn Geboten festgeschrieben war, findet in den Worten der Bergpredigt nun Vertiefung und Erfüllung. Das Reich Gottes beginnt.

Gott selbst wird alles wenden und Neues schenken. Leid und Not auf dem Weg zu einem gerechteren und friedlicheren Miteinander werden nicht ausgeschlossen, aber auch nicht glorifiziert. Wer damit konfrontiert ist, dem gilt Trost.

Schweres, Belastendes und Unerträgliches deutet Jesus schlicht um. Glücklich wird der Mensch auch dann, er muss nur seine Einstellung dazu ändern. Im Scheitern liegt eben auch etwas Heilsames. Ein erfülltes Leben entsteht nicht „auf gut Glück“. Es hat nicht mit Gelingen, Freude, Schönem, Gesundheit und Reichtum zu tun. Wer das glaubt, der irrt und wird eher unglücklich werden.

Sinnvolles Tun, tiefes Vertrauen und solidarischer Einsatz lösen dagegen schon im Hier und Jetzt Glücksgefühle aus – bei mir selbst, erst recht bei anderen. Egozentrisches sowie rücksichtsloses Denken und Handeln dagegen zerstören sie.