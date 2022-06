„Eingeladen zum Fest des Glaubens“

Vorgestern wurde das Fest Christi Himmelfahrt gefeiert. An diesem Tag muss ich immer an den arabischen Führer in Jerusalem denken, der unsere Pilgergruppe zur Himmelfahrtsmoschee auf dem Ölberg geführt und erklärt hat: „Hier sehen Sie die Fußspuren Jesu nach seiner Himmelfahrt.“ Er deutete dabei auf gewisse Vertiefungen im Felsboden des Gebäudes, das ehemals eine Kapelle war. Natürlich haben wir alle über diese Worte geschmunzelt. Dennoch, diese Touristenattraktion kann die Frage aufwerfen: Wo zeigen sich in der Tat die Spuren, die Jesus in unserer Welt hinterlassen hat?

Auf der Suche nach neuen Wegen

Natürlich sind es seine Worte, Zeichen und Taten, aufgeschrieben in den Evangelien und durch zwei Jahrtausende überliefert, ja praktiziert, beispielsweise in der Feier der Taufe und des Abendmahls. Natürlich ist es seine Liebe und seine Hingabe am Kreuz als Antwort auf Gewalt, Hass und Vergeltung. Aber genauso sind es die Millionen von Menschen, die an ihn glauben, sein Mysterium feiern und seine faszinierende Botschaft in die Tat umsetzen, innerhalb und außerhalb der Kirche. Aber ohne die Kirche, die zur Zeit so sehr in der Kritik steht und auch nach neuen Wegen sucht, wären diese Spuren Jesu wohl schon längst verwischt und von der Geschichte verweht.

© Privat

Vom 25. bis 29. Mai, also in diesen Tagen, findet in Stuttgart der 102. Deutsche Katholikentag unter dem Thema „leben teilen“ statt. Auch hier wird die Spur Jesu zu entdecken sein. Denn wie kein anderer hat gerade ER gezeigt, wie das geht, das Leben, die Liebe, den Respekt mit anderen zu teilen. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf schreibt dazu:

„Trotz aller Krisen in Kirche und Gesellschaft wird auch dieser Katholikentag Ausdruck der Vitalität unseres kirchlichen Lebens sein: nachdenklich und fröhlich, fromm und politisch zugleich. Katholikentage sind wichtige Orte der Begegnung über die Grenzen von Pfarreien und Bistümern hinaus. Sie bieten Gelegenheit zum Austausch mit anderen Akteuren aus Politik und Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur. Und sie fördern den ökumenischen Dialog und den Austausch mit anderen Religionsgemeinschaften.“

Glücklicherweise kann dieses große Christentreffen wieder live und nicht nur digital stattfinden, nachdem viele pandemiebedingten Einschränkungen in den letzten Wochen aufgehoben wurden. Das fühlt sich an wie ein Neustart und wie ein Aufbruch in der religiös-geistlichen Kultur, ähnlich wie auch in anderen Branchen – von Konzerten über Theater und Kino bis hin zum Sport. Ich denke da an die riesige Begeisterung nach dem Gewinn des Europacups durch Eintracht Frankfurt oder auch des DFB-Pokals durch RB Leipzig.

Allerdings sollte sich der Neustart und Aufbruch nicht nur auf die großen Events beschränken. Noch wichtiger sind die Begegnungen vor Ort, auch gerade in den Gottesdiensten der Gemeinden. Dank technischer Meisterleistungen vor allem junger Leute konnten die Gemeinden in der Coronazeit neue Wege gehen und neue Spuren legen. Dennoch, so wichtig und hilfreich es ist, gerade auch für kranke und alte Menschen, am Sonntag einen gestreamten Gottesdienst am Laptop oder am Bildschirm zu erleben, scheint mir diese Form auf die Dauer doch nur ein Ersatz zu sein für die gemeinsame Feier des Glaubens in Präsenz, mit der erlebten Emotionalität der Lieder und Gebete, mit der Ermutigung und Stärkung durch Gottes Wort und Sakrament.

Mal gespannt, mal skeptisch

Vielleicht erfüllt sich ja doch bald wieder die Botschaft des neuen geistlichen Liedes: „Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern, mal gespannt, mal eher skeptisch, manche zögernd, viele gern, folgten sie den Spuren Jesu, folgten sie dem, der sie rief, und sie wurden selbst zu Boten, dass der Ruf wie Feuer lief: Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens.“ Bild: Privat

