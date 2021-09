Eine Lebensaufgabe

„Ich bin einsam!“ ist ein Satz, den ich so oder so ähnlich erst kürzlich wieder von einer Besucherin des Caritaszentrums hörte. Auf den ersten Blick klang das widersprüchlich, da die junge Frau doch in eine große Familie eingebettet zu sein schien.

Dennoch: Ich kann umringt sein von vielen Menschen und mich trotzdem einsam fühlen. Dieses Gefühl ist oft verbunden mit Gedanken wie „Keiner versteht mich, keiner sieht mich, wie ich wirklich bin oder weiß, was ich erleben musste.“ Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich mich ja bisweilen selbst nicht. Scheinbar gehört die Einsamkeit unabhängig von der Anzahl der Freunde, Familienangehörigen oder Arbeitskollegen zum Leben. Diese Leerstelle auszuhalten und darin meine eigene Bedürftigkeit zu erkennen, bleibt Lebensaufgabe.

Beistand für Alleingelassene

Wie wäre es nun, wenn ich über diese Bedürftigkeit hinaus wegen einer ungewollten Schwangerschaft von der Familie ausgegrenzt würde, ich an keine Wohnung oder Arbeit käme, weil ich niemanden kenne, der mir mit den Anträgen hilft, wenn ich im Alter verlassen in meiner Wohnung lebte, da ich mir ein Pflegeheim nicht leisten kann, als Migrant panische Angst um meine Familie in Afghanistan hätte oder über Deutschland hinausgeblickt verzweifelt an meinem wegen der Hitze verdorrten Feld kniete? Das ist ein nicht geringer Teil täglicher Realität in unserer direkten Nachbarschaft wie auch weltweit. Wer davon betroffen ist, kennt nicht nur das Gefühl der Einsamkeit, sondern steht tatsächlich oft alleingelassen da. Wie kann ich alleingelassenen Menschen nun beistehen? Vielleicht ist die Erfahrung meiner eigenen Bedürftigkeit der Schlüssel. Wenn ich akzeptiere, dass ich selbst hier und dort einsam und bedürftig bin, Zugewandtheit und Annahme brauche, dann gelingt es mir vielleicht auch, auf Augenhöhe mit anderen Menschen und deren Bedürftigkeit zu gehen.

Ein ermutigendes und gleichzeitig herausforderndes Vorbild finden wir im Neuen Testament, genauer im Handeln Jesu und in seinem schmählichen Tod als ausgegrenzter Verbrecher. Hier geht für mich Gott auf Augenhöhe mit dem bedürftigen Menschen. Das geschieht bis heute jedes Mal, wenn ein Mensch mir in meiner Einsamkeit wirklich Ansehen und Begegnung schenkt. Begegnung auf Augenhöhe ist dann oft aller Verwandlung Anfang – für mich und für andere. Anmerkung: #DasMachenWirGemeinsam ist die der Titel der Caritas- Kampagne und des Caritas-Sonntages Ende September.

