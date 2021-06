Einander annehmen

Kürzlich ist mir echt Peinliches passiert. Ich hatte zum zweiten Mal einen Besprechungstermin vergessen und andere mit der ganzen Arbeit allein gelassen. Zerknirscht schrieb ich (mitten in der Nacht) einer Kollegin eine Entschuldigungs-E-Mail. Als „Wiederholungstäterin“ ging ich fest davon aus, dass sie sauer ist, dachte: Nun war’s das vielleicht mit unserer guten Zusammenarbeit.

Aber es passierte etwas ganz anderes: Sie schrieb mir tröstende Worte zurück. Erinnerte mich daran, wie belastet ich gerade war mit drei Kindern im Homeschooling und der Gemeindearbeit bei all den sich ständig ändernden Regelungen, abzuwägenden Risiken und in jedem Einzelfall neu umzusetzenden Schutzmaßnahmen. Und ich als Pfarrerin habe es am Schluss zu verantworten. Nein, da sei es kein Wunder, wenn mir auch mal was durch die Lappen gehe – und vielleicht auch nochmal. Und dann schrieb sie noch, sie selbst und ihre Kollegin im Team hätten vor einiger Zeit als die Belastung durch Corona immer mehr zunahm, folgendes vereinbart:

Julia Fricke. © Privat

„Wir machen uns keine gegenseitigen Vorwürfe, sondern unterstützen uns nur noch und machen uns Mut! Basta.“

Kollegialität trotz Druck

Was für eine toller kollegialer Entschluss in druckvollen Zeiten! Ich war gerührt und beeindruckt. Und ich dachte: Wie schön wäre es, wenn wir etwas von dieser Haltung über Corona hinaus mitnehmen könnten – zurück ins normale Leben!

Sicher kann das nicht heißen, dass wir einander alle Kritik ersparen oder Unangenehmes besser vertuschen. Nein, manchmal muss auch gestritten werden. Und manchmal tut Klartext Not. Ein Fehler ist ein Fehler und muss benannt sein. Aber der Mensch, der den Fehler gemacht hat, braucht vielleicht gerade dann meine Bestärkung. Und die sollte ich ihm geben.

Die Evangelien des Neuen Testaments erzählen uns an vielen Stellen davon, wie Jesus es gemacht hat. Zum Beispiel wie er bei dem betrügerischen Zöllner Zachäus einkehrte. Der Besuch von Jesus gab Zachäus den Mut, zu vergangenen Fehlern zu stehen. Und die Chance, künftig frei davon zu leben.

Klar in der Sache, wertschätzend gegenüber der Person: So können wir im Sinne Jesu miteinander umgehen. So schrieb es Paulus den Christen in Rom: „Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ (Römer 15,7) Ja, ich wünsche mir, dass wir das aus der Krise mitnehmen und uns behalten.

