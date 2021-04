Ein sinnerfülltes Leben leben

Glauben und Wissen verstehen viele als Gegensätze. Keiner kann beweisen, dass es Gott gibt, aber ebenso kann niemand belegen, dass er nicht existiert. Man kann sich rein auf das vorhandene Wissen berufen, kann aber dann nicht behaupten, dass gar kein Glaube mehr nötig sei. Auch an ein naturwissenschaftliches Wissen muss der Mensch letztlich glauben, wenn man sich daran festhalten will. Endet das Wissen - es hat immer seine Grenzen - ist der Mensch wieder auf den Glauben angewiesen.

Wissenschaftler gestehen jedenfalls ein: Glauben schafft Sinn. Er gibt dem Menschen Sicherheit und bildet die Basis für Zufriedenheit und Glück. Wo die Welt oder das eigene Leben sinnlos erscheint, würde der Mensch ansonsten verzweifeln. Wer keinen Lebenssinn findet, wird unzufrieden. Er ist anfällig für Stress und psychosomatische Störungen. Ihm mangelt es an Motivation, Herausforderungen anzugehen und zu positiven Entwicklungen beizutragen.

Junge Menschen bei einem Taizé-Gebet, wie es in vielen Gemeinden angeboten wird. Ausdruck der Suche nach Sinn und Spiritualität. © Bissinger

Sinn schaffe ich nur, wenn ich etwas tue, von dem ich überzeugt bin. Neben dem eigenen Verwirklichen sind es auch Beziehungen und das Meistern von Herausforderungen, die Menschen Sinn schaffen. Wer sinnvoll lebt, so weiß man heute, ist fähig, etwas wahrzunehmen und zu empfinden. Dazu braucht es Gefühl und Verständnis - zugleich Vertrauen und eine innere Beziehung zum Ganzen.

Erwartungen über den Tod hinaus

Die Mühe, den eigenen Sinn im Leben zu suchen, scheint sich zu lohnen – das gesteht auch die Wissenschaft ein: Sinnerfülltes Leben bedeutet letztlich Glück und Wohlergehen. Der Mensch lebt für etwas, das seinem Wesen und seinen Talenten entspricht. Er leistet nicht nur etwas für sich, sondern in der Regel auch anderen einen wertvollen Beitrag. Sinnerfüllte Personen erkennen Ordnung und Zusammenhänge, letztlich auch, warum sie eigentlich auf der Welt sind und was sie über ihren Tod hinaus erwarten. Das lässt positiv in die Zukunft schauen, gibt Kraft und Sicherheit, auch in Krisenzeiten nicht die Hoffnung zu verlieren.

Lebenssinn kommt nicht aus heiterem Himmel gefallen. Der Mensch muss lebenslang daran arbeiten. Er muss gerade an der Frage „Warum lebe ich?“ und damit an Bedeutung des eigenen Lebens immer wieder arbeiten. Und er hat immer die freie Wahl, das zu tun.

Mit der Bibel auseinandersetzen

Christen verstehen die Botschaft Gottes als eine Heilsbotschaft. Die Bibel ist eine wesentliche Sinn-Quelle, aus der sie schöpfen und leben. Wer sich näher mit ihr auseinandersetzt, der wird entscheidende Wegweisungen und Beispiele in ihr finden, die das eigene Leben gelingen lassen, aber auch das Leben in der Gemeinschaft. Zudem gibt es Hinweise auf verantwortliches Handeln im Umgang mit der Schöpfung.

Religiöser Glaube setzt eine Beziehung zu Gott und damit zu einem als höchstes gedachtes und verehrtes überirdisches Wesen voraus. Grundlage dafür ist das Vertrauen und die Fähigkeit, vertrauen zu können. Gott lässt sich nicht beweisen oder mit Fakten berechnen. Nur wenn ich bereit bin, seine Existenz nicht ganz auszuschließen und einer Beziehung mit ihm offen gegenüberstehe lässt, sich ein in Gott begründeter Lebenssinn überhaupt aufbauen.

Absolute Gewissheit gibt es nicht

Die absolute Gewissheit, dass es Gott gibt, lässt sich nicht finden. Daher macht die Diskussion um seine Existenz keinen Sinn. Wer sich aber darauf einstellt, dass Gott gibt und eine Beziehung offenhält oder ermöglicht, wird immer mehr davon überzeugt sein, dass doch etwas an seiner Existenz dran ist.

Jedenfalls schafft Glauben Sinn und damit Vorteile für viele. Ein sinnerfülltes Leben ist das höchste Gut, das der Mensch erhalten kann. Man darf es durchaus als Geschenk „von oben“ betrachten.