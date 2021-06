Die eigene Grundhaltung leben

Es braucht Zeit, von etwas überzeugt zu sein. Aber der Weg dahin lohnt. Überzeugung verleiht viel Kraft. Viele Menschen weichen von ihren eigentlichen Überzeugungen immer wieder ab. Anstatt zu den eignen Einstellungen zu stehen, passen sie sich den Meinungen anderer an. So kommt es zu Ausnahmen und Kompromissen bei Themen, über die eigentlich gar nicht verhandelt werden sollte. Später bereut man, da die eigene Sicht der Dinge gar nicht berücksichtigt wurde.

Überzeugungen entstehen durch Erfahrungen und ständige Prüfungen. Nach und nach entsteht aus Ungewissheit eine gefestigte Meinung von dem, was für den Menschen wahr und richtig ist. So ist es auch mit dem Glauben.

Eigene – also persönliche – Ziele werden von inneren Überzeugungen geprägt. Es hilft, solche Ziele immer wieder neu zu definieren. © Bissinger

Das Wort „Überzeugung“ trägt das Verb „zeugen“ in sich, was ursprünglich bestätigen oder Gewissheit verschaffen bedeutet. Es meint auch, gleicher Herkunft zu sein.

Jeder Mensch entwickelt und vertritt eigene Überzeugungen, die eine eigene Meinung zu einem Thema, der persönliche Glaube oder die Einstellung zu einer bestimmten Idee sein können. Überzeugungen sind eigene und persönliche Ansichten, die nach und nach und nach entstehen, sich aber auch wieder ändern können. Manchmal wirken sie für Außenstehende auch vollkommen absurd und kaum nachvollziehbar.

Doch immer gilt: Eigene Überzeugungen zu haben und in seinem Leben überzeugend zu sein, hilft ungemein. Wir können andere von unseren Ideen überzeugen und zu Mitstreitern machen. Wir können Menschen, die nach Lösungen und Gewissheiten suchen, Orientierung geben und damit neue Überzeugungen entstehen lassen.

Wer von etwas überzeugt ist, hat klare Ziele vor Augen. Mit Gewalt zu überzeugen, macht keinen Sinn. Überzeugungen müssen gelebt werden und durch das Handeln auch andere überzeugen. Worte können das nicht erreichen, sie können lediglich das Handeln erklären.

Um ein Miteinander zu erhalten bedarf es in der Auseinandersetzung mit anderen Überzeugungen auch der Kompromisse. Viele stellen dabei die Meinung anderer grundsätzlich über die eigenen und verleugnen so eigene Überzeugungen. Besser ist es, auf Dinge zu bestehen, die einem wirklich wichtig sind. Nur die Menschen werden glücklich, die zu dem stehen, was sie letztlich glauben.

Das heißt nicht, ständig Konflikt zu suchen und andere von den eignen Einstellungen zu überzeugen. Es lässt sich kaum vermeiden, dass Menschen eigenen Interessen und im Weg stehen, mache sogar Pläne kaputt machen wollen. Hier ist es ratsam, sich mit den richtigen Menschen zusammenzutun, die einem gut tun und weiterbringen. Das vermeidet unnötigen Kraftaufwand und stärkt das Selbstbewusstsein.

Die Bibel verweist hier auf eine Geschichte, in der sich nicht nur Schrift gelehrte aus Jerusalem, sondern auch seine eigene Familie gegen Jesus und seine Überzeugungen stellen. Der Evangelist Markus schildert, wie sich die Botschaft Jesu ausbreitet und auf immer größeres Echo stößt. Jesus heilt erfolgreich Kranke. Doch die Schriftgelehrten behaupten, Jesus heile hier nicht „in Vollmacht“, also im Namen und in der Kraft Gottes, sondern er sei vom Bösen besessen. Auch die Familie steht hier auf der Seite der Gegner und will Jesus mit Gewalt zurückholen. Jesus distanziert sich von allen und bezeichnet diejenigen, die ihm folgen, als seine neue Familie. Die leibliche Familie und auch die Schriftgelehrten, so verweist Jesus, hätten zwar seine guten und heilvollen Taten gesehen und anerkannt. Dennoch hätten sie sein überzeugendes Handeln als „Teufelswerk“ verleumdet. Damit lästerten sie dem Heiligen Geist und sie stellten sich dem Kommen des Reiches Gottes in den Weg.

Aus Sicht des christlichen Glaubens, wachsen wirkliche Überzeugungen aus der Kraft des Geistes Gottes. Er bewegt die Menschen und führt zu neuen Betrachtungsweisen, die wie in der biblischen Geschichte auch auf Widerstand und Ablehnung stoßen können. Das Handeln danach als „Teufelswerk“ zu bezeichnen, bezeichnet Jesus als Lästern gegen den Heiligen Geist. Gott könne alles vergeben, das aber nicht. Es sei daher geraten, andere Überzeugungen nicht grundsätzlich zu kritisieren, vielmehr auch gelten zu lassen. Vielleicht lässt sich ja aus ihnen zu lernen und damit die eigene Überzeugung weiterentwickeln.