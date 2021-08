Der Tag der Freiheit

Heute ist Sonntag, oder zumindest morgen. Und gestern habe ich einen alten Text gelesen, in dem dies so oder ähnlich stand. Ich denke an Thomas Mann, der 1943 in Kalifornien (USA) die Geschichte von Mose erzählt. „Seine Geburt war unordentlich, darum liebte er leidenschaftlich Ordnung, das Unverbrüchliche, Gebote und Verbote“. So beginnt der deutsche Dichter im amerikanischen Exil seine Erzählung „Das Gesetz“.

Mann fährt fort: „Zuletzt aber zeigte sich, dass Alter ein Gleichnis war für das Alte im Allgemeinen, für alles, was nicht von heute und gestern war, sondern von weither kam, das fromm Überlieferte, den Väterbrauch. Dem sollte man Ehre erweisen und Gottesfurcht. So sollst du meine Feiertage heiligen, den Tag, da ich dich aus Ägypten führte, den Tag der ungesäuerten Brote, und immer den Tag, an dem ich von der Schöpfung ruhte. (...) Mein Tag soll der Tag deiner Freiheit sein, die sollst du feiern.“

Allen Grund, um zu feiern

Wir leben im Jahr 2021. Dass Thomas Mann die Unfreiheit in Deutschland 1943 vor Augen hatte, gegen die er anschreibt, ist klar. Aber was haben wir an diesem Wochenende zu feiern? Sicher die Freiheit in den europäischen Staaten. Wir können reden und entscheiden was und wie wir wollen. Aber werden wir manipuliert durch redegewanderte Frauen und Männer? Hassreden aus Übersee in den vergangenen Jahren sind uns leider wohl noch vertraut.

Die Bundestagswahl in vier Wochen steht vor der Tür. Wir sollten mit Mose und Thomas Mann „den Tag unserer Freiheit“ im Blick haben. Denn du warst ein „geschundener Knecht in Ägyptenland“. Für den Dichter gehört deshalb dazu, den Sonntag, „als Tag der Freiheit zu feiern“, wie Israel bis heute den Sabbat begeht, als „Tag des Herrn, deines Gottes“.

