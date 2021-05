Den Glauben in neuen Formaten leben und feiern

Wussten Sie schon, dass vom 13. bis 16. Mai 2021 der 3. Ökumenische Kirchentag in unserer Nachbarschaft, nämlich in Frankfurt, stattfindet? Normalerweise strömen zu solch großen Christentreffen mit einer Menge interessanter Veranstaltungen und Diskussionen über die wichtigen Fragen des Glaubens und des Lebens in unserer modernen Welt – mit Begegnungen, Gottesdiensten und Feiern – Hunderttausende von interessierten, engagierten und suchenden Menschen. Und normalerweise sind solche Tage auch ein Medienereignis.

Hermann-Josef Herd © privat

Aber in diesen besonderen Zeiten ist alles anders. Bis jetzt nahmen die Medien, ja sogar manche evangelische und katholische Gemeinden samt ihren Hauptamtlichen, kaum Notiz davon. Hinzu kommen noch die Einschränkungen der Corona-Pandemie, von denen die Verantwortlichen in den Jahren der Planung lange nichts geahnt hatten. Aber der Ökumenische Kirchentag (ÖKT) findet trotzdem statt, nämlich digital und dezentral. Und in der Einladung heißt es: „Besondere Zeiten fordern uns heraus, neu zu denken. Sie eröffnen Chancen und lassen uns neue Formate entdecken, christlichen Glauben zu leben und zu feiern.

Auch wenn wir nicht gemeinsam in Frankfurt am Main sein können, wird es uns gelingen, den Geist der Ökumene über größere Entfernungen spürbar werden zu lassen.“

Der Ökumene-Beauftragte der Diözese Mainz, Alexander Nawar, wird nicht müde, immer wieder zu betonen, dass Ökumene, also das Engagement für die Einheit der Kirchen, kein zusätzliches Hobby von Pfarrern und Gemeinderäten ist, sondern eine fundamentale Aufgabe aller Christen und eine durchgehende Perspektive heutiger Pastoral. Denn schon Jesus hat gebetet: „Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast.“

In diesem Sinn sprach auch Bischof Peter Kohlgraf in einem Interview kürzlich davon, wie zentral es ist, dass die Kirchen in den großen Fragen der Gesellschaft und des Evangeliums mit einer christlichen Stimme sprechen, wobei nicht nur die evangelische und katholische Kirche dazugehören, sondern auch die orthodoxe Kirche, die Freikirchen und die altorientalischen Christen, die als Folge von Krieg, Vertreibung und Flucht immer mehr in unserem Land Heimat finden.

Die Zeiten sind glücklicherweise vorbei, in denen sich die Konfessionen gegenseitig bekämpft und verurteilt haben. Aber aus einem geduldeten Nebeneinander muss noch stärker ein geschwisterliches Miteinander werden.

Ein gutes Beispiel war der Festgottesdienst in Worms vor wenigen Wochen zum 500 jährigen Jubiläum des Reichstages, auf dem Luther seine berühmten Worte gesprochen haben soll und die Spaltung der Christenheit langsam ihren Lauf genommen hat. Denn in diesem evangelischen Gottesdienst kam auch der katholische Bischof von Mainz zu Wort.

Natürlich sind auf dem Weg zur Einheit noch starke Schritte zu gehen, vor allem auch was die längst überfällige Eucharistie- und Abendmahlsgemeinschaft betrifft. Aber nach fünfhundertjähriger Trennung darf man vielleicht auch zunächst mit einem Zwischenschritt zufrieden sein.

So heißt es im Programm des 3. Ökumenischen Kirchentags: „Kommt und seht“ – Christus lädt ein! Am Samstagabend werden zeitgleich in vielen Gemeinden Gottesdienste gefeiert, die ökumenisch sensibel gestaltet sind und auf die individuelle Gewissensentscheidung in Bezug auf die Teilnahme an Eucharistie oder Abendmahl geachtet wird.

Es lohnt sich also und wird spannend ein, Teil einer großen vernetzten ÖKT-Gemeinschaft zu werden, vom Auftaktgottesdienst, der um 10 Uhr an Christi Himmelfahrt von der ARD übertragen wird, über das Kulturprogramm und die Debatten, Bibelarbeiten, Workshops und Gesprächsrunden am Freitag und Samstag bis zum gemeinsamen Abschlussgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr im ZDF. Das komplette Programm ist über die Webseite www.oekt.de zu erreichen.