„Warum immer ich!“.“Die Politiker machen gar nichts richtig!“ „Das geht nicht gut!“

Gejammert wird immer. Doch warum klagen Menschen, auch wenn sie wissen, dass das keine Veränderung bewirkt? Wissenschaftler erkennen zumindest, lautes Klagen und Selbstmitleid können der Psyche auch gut tun. Aber sie sagen auch: Wer pausenlos klagt, der schadet sich.

In der Tat scheint es uns bei gefühltem Leid erst einmal gut zu tun, zu jammern, zu klagen und uns zu beschweren. Wir fühlen uns im Leid mit anderen vereint. Wenn andere jammern, dann schließe ich mich der geltenden Stimmung einfach an und gehöre dazu. Mit einer lauten Klage können wir unserer Unzufriedenheit, unseren Enttäuschungen und der Besorgtheit Ausdruck geben. Das entlastet die Seele und manches wird danach auch leichter.

Manche Menschen gelten jedoch als regelrechte „Jammerlappen“. Sie nörgeln bereits bei der kleinsten Kleinigkeit. Und sie sagen damit eigentlich nur: Ich brauche Zuwendung, Aufmerksamkeit und vielleicht auch Trost. Mit ihrem ständigen Gejammer schaffen sie in Wirklichkeit aber nur Distanz. Menschen suchen von Natur aus eher Nähe zu Persönlichkeiten, die positiv gestimmt sind, Probleme lösen und nicht auch noch einen selbst nach unten ziehen. Manche nutzen das Klagen auch als Selbstschutz. Wer für seinen Erfolg beneidet wird, erwähnt schnell die vielen Mühen, die damit verbunden sind. So werden unangenehme Reaktionen vermieden. Ständiges Klagen und jammern ändert jedenfalls nichts. Probleme werden dadurch nicht gelöst, der ständig Klagende zieht sich selbst und sein Umfeld immer weiter nach unten, bis er schließlich ganz in seiner Opferrolle verharrt.

Jammern, Klagen und Weinen haben ihre Bezüge auch zum Religiösen. Die Kartage tragen das Klagen im Namen: Das altdeutsche Wort „kara“ steht für Klage, Kummer, Trauer. In der Bibel können zahlreiche Passagen und Bücher als Klageschriften bezeichnet werden. Fast alle erzählen von einer dramatischen Beziehung zwischen Gott und Mensch in Situationen des Leidens. Die Leidensgeschichte Jesu hebt das Klagen in besonderer Weise hervor. Er selbst wird angeklagt, von anderen beweint und klagt schließlich selbst über Gottesferne.

Auf dem Kreuzweg gibt es eine interessante Begegnung: „Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich; weint über euch und eure Kinder!“ (Lukas 23, 27) Jesus verweist darauf, dass er allem Klagen ein Ende bereiten will und selbst einen Weg der Erlösung aus allem Leid geht. Wer das nicht annehmen kann, ist berechtigt, eines Tages „ über sich und seine Nachkommen“ zu weinen.

Klage findet ihren Ausdruck oft in einem alles beherrschenden Selbstmitleid und einem Gefangensein in sich selbst. Das lähmt und bringt nicht weiter. Nur Handeln und der Wille zur Veränderung bewirken etwas zum Besseren. Daher gilt: Statt die Aufmerksamkeit auf Probleme zu lenken, gilt es Ausschau nach Lösungen zu halten, einen eignen Weg der Erlösung zu entdecken und ihn auch anzugehen. Ständige Jammerer wollen eigentlich gar nichts ändern und der Konfrontation mit sich selbst und auch dem Höheren aus dem Weg gehen.