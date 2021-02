Für viele ist es ein Glücksmoment, auf dem Gipfel eines Berges zu stehen. Höher geht es nicht. Alles, was sonst bedeutend ist, erscheint klein. Ich kann über allem stehen.

Bezogen auf den Lebensweg ist der Berg ein Hindernis. Der Aufstieg auf den Gipfel wird als mühsame Belastung gesehen. Berge können sogar zum Hindernis oder auch zur Gefährdung werden. Wer „über dem Berg ist“, hat das Schlimmste überstanden. Haben wir einen ganzen Berg von Aufgaben vor uns, dann wird eine Menge von uns gefordert. Klar, dass wir gerne Schwierigkeiten aus dem Weg gehen. Schön wäre es, einfach „Berge versetzen zu können“. Aber das ist schier unmöglich.

Die Redewendung „Berge versetzen“ stammt aus dem biblischen Hohelied der Liebe (1. Korinther, Kapitel 13, Vers 2):

„Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.“

Wer – der Redewendung nach – heutzutage „Berge versetzt“, der hat das beglückende Gefühl, etwas Großes und Bedeutendes zu leisten. Manche stehen bei besonderen Herausforderungen, „wie ein Ochs’ vor dem Berge“ und sind damit handlungsunfähig. Andere sind, da sie vor etwas fliehen, schnell „über alle Berge“ und damit weit weg.

Berge gelten in vielen Religionen als heilig. Der Berg ist schon im Alten Testament der Bibel ein Ort der Gottesbegegnung. Abraham zieht mit seinem Sohn Isaak auf einen Berg, als Gott ihn prüft. Moses und Elija begegnen Gott am Berg. Für den Propheten Jesaja und in den Psalmen wird der Berg Zion zur Wohnung Gottes. Auch Jesus zieht mit drei ausgewählten Jüngern auf einen Berg und wird „verklärt“ – er erscheint in glänzendem Weiß. Damit rückt er augenscheinlich in die Sphäre des Himmels. Nach jüdischer Vorstellung sind nur Personen im Himmel wie Engel oder Selige in dieser Gestalt wahrzunehmen. Jesus offenbart sich damit als Messias. Er zeigt seinen Vertrauten das, was anderen noch verborgen bleibt. Die Verklärung ist eine Erzählung, auf die die Kirche gerne in der Vorbereitungszeit auf Ostern hin zugreift. Verborgenes kommt zum Leuchten.

Allein der Begriff „verbergen“ unterstreicht, dass Berge gerne etwas verbergen. Und so sagen wir auch von Menschen, die etwas verheimlichen und damit „hinter dem Berg halten“. Berge sind manchmal von Geheimnissen umwittert. Von ihnen gehen Rufe und Prophetie aus. Dafür müssen sie angegangen und nicht umgangen werden.

Wie heißt es doch: „Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg kommen.“ Wenn sich woanders nichts bewegt, muss man eben selbst aktiv werden und damit den Berg bezwingen. Und das heißt im übertragenen Sinn auch: „Wenn die Menschen sich nicht an dich wenden, musst du dich an die Menschen wenden.“