Wir feiern das Osterfest. Das große Fest der Auferstehung Jesu. Ein Fest der Freude. Jesus ist auferstanden. Auferstehung– was bedeutet das eigentlich für uns heute in unserem Zeitalter?

Jesus hat den Tod besiegt und ist auferstanden. Aktuell ist das Thema Tod ein ständiger Begleiter in der Nachrichtenwelt. Täglich erreichen uns neue Meldungen über Anschläge, Krieg und Tod von besonderen Menschen. Wie sollen wir uns bei all den traurigen Nachrichten über das Osterfest freuen?

Naja, Auferstehung bedeutet Aufbruch, Neues und Hoffnung.

Aufbruch – Plötzlich sind Menschen in der Lage aufeinander zuzugehen und zu helfen, ohne das Beste für sich selbst erreichen zu wollen. Der Krieg in der Ukraine hat eine große Welle der Anteilnahme ausgelöst. Menschen sind dazu gezwungen von jetzt auf gleich ihre Heimat zu verlassen. Gibt es auch in unserem Leben solche kleinen Momente, in denen wir unsere Komfortzone verlassen und aufbrechen?

Neues – Auch in dieses Jahr ist viel Neues geschehen. So soll unter anderem Lisa Paus neue Familienministerin werden. Auch unser Alltag ist von Neuem geprägt. So erleben viele aufgrund der entschärften Corona-Regeln eine neue und fast ungewohnte Freiheit. Neues kann uns ermutigen und vorantreiben. Es kann uns aber auch ängstigen und einengen. Was Neues in uns auslöst, das entscheidet jeder für sich allein.

Hoffnung – Hoffnung ist ein bedeutungsvolles Wort. So hoffen sehr viele Menschen auf ein schnelles Ende der Kriege in der Welt. Andere hoffen auf eine Zeit ohne erneut verschärfte Corona Regeln. Wieder andere hoffen auf Gesundheit für besondere Menschen oder für sich selbst. Kinder hoffen auf gefüllte Osterkörbchen mit Schokolade und anderen Leckereien. Jeder Mensch hat etwas, auf das er hofft. Diese Hoffnung kann uns keiner nehmen. Wir können schon im Kleinen dazu beitragen aus unserer Hoffnung Realität werden zu lassen.

Auferstehung ist kein Wort, was uns nur in der Kirche begegnet. Nein Auferstehung begegnet uns auch in unserem konkreten Alltag. Lassen wir uns besonders in der Osterzeit darauf ein und versuchen Auferstehung in unserem Alltag zu erfahren.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Osterfest.