Als Jesus erstmals Chicken Nuggets aß

Spaß, gute Laune, Verkleidungen und Büttenreden sind fester Bestandteil der närrischen Zeit, in der wir uns gerade befinden. Viele Fastnachtsveranstaltungen mussten auch in diesem Jahr wegen der Pandemie abgesagt oder in alternative Formen umgewandelt werden. Gott sei Dank finde ich – und hoffentlich Sie auch – der Pandemie zum Trotz immer wieder Gründe zum herzhaften Lachen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lachen Sie gerne? Ich selbst kann diese Frage, ohne dass ich lange nachdenken muss, mit einem eindeutigen „Ja!“ beantworten. Lebensfreude, Humor, gute Witze und eine Portion Gottvertrauen gehören ganz fest zu meinem Leben dazu.

© Katholische Pfarrei Mariae Himme

Der deutsche Dichter Christian Morgenstern sagte: „Lachen und Lächeln sind Tor und Pforte, durch die viel Gutes in den Menschen hineinhuschen kann.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Glaube, Freude und Fröhlichkeit sind nicht voneinander zu trennen. Viele Menschen, die sich auf Jesus eigelassen haben, spürten und spüren noch heute die innere Freude und die Lust auf das wahre Leben mit all seinen Facetten. Mit einer wahren Anekdote aus meinem Alltag als Pfarrer möchte ich Ihnen heute für einen kurzen Moment ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Im Religionsunterricht stellte ich den Drittklässlern folgende Frage mit dem Hinweis, dass diese mit dem Leben Jesu zu tun habe: „Was sehen wir auf den Türmen der evangelischen und katholischen Kirchen in Zwingenberg?“ Was würden Sie antworten?

Die erste Antwort eines Kindes lautete: „Ein Kreuz, weil Jesus am Kreuz gestorben ist.“ Nach kurzem Überlegen meldete sich ein weiteres Kind und sagte: „Ein Gockel, ein Wetterhahn!“

Diese Antwort war richtig und ich fragte nach dem Grund dafür: „Was hat ein Gockel mit Jesus zu tun?“ Schweigen. „Kennt ihr vielleicht eine Geschichte aus der Bibel, die über einem Hahn erzählt?“, fragte ich vorsichtig weiter. Zögerlich meldete sich ein drittes Kind und meinte: „Vielleicht gibt es eine Geschichte, die davon erzählt, wie und wann Jesus zum ersten Mal Hähnchen gegessen hat?“ Mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet und ich musste bei dem Gedanken lächeln, als ich mir vorstellte, wie Jesus vor einem großen Teller voller Chicken Nuggets saß.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Natürlich habe ich den Kindern später auch den wahren Grund für die Hähne auf den Kirchtürmen erzählt. Aber noch heute muss ich schmunzeln, wenn ich an diesen Unterrichtsmoment zurückdenke. Kennen Sie den wahren Grund oder haben Sie eine ähnlich tolle Antwort wie das Kind damals auf Lager? Bei welchem Moment aus Ihrem Leben müssen Sie lachen, wenn Sie daran zurückdenken?

Behalten Sie diese Geschichten nicht nur für sich, teilen Sie sie mit anderen. Lachen ist die schönste Sprache der Welt und manchmal die beste Medizin. Machen wir uns auf und bringen wir Freude in die Welt, insbesondere zu denen, die vielleicht wirklich nichts mehr zu lachen haben. Bild: Marianne Friesen