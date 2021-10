Alle mit ins Boot holen

Wer seine Gemeinschaft gefunden hat, fühlt sich in ihr stark. Umso sicherer sich die Gruppe fühlt, umso mehr steigt die Gefahr, andere auszugrenzen. Sie können dieselben Ziele verfolgen, gelten aber als Außenseiter. Die Masse gibt den Ton an. Sie entscheidet schließlich, welche Regeln und Normen gelten. Gesetze der Gruppe müssen beachtet und Wertvorstellungen mitgetragen werden. Es muss beim Gewohnten bleiben. Alles andere wird nicht toleriert. Oft kennen Außenseiter die Zusammenhänge und Erfahrungen der bestehenden Gruppe nicht und können sie schon von daher nicht beachten.

Im beruflichen oder sportlichen Bereich spricht man gerne von einem Team. Hier braucht es die Fähigkeit jedes einzelnen, die eigenen Kompetenzen zum größten gemeinsamen Erfolg einzusetzen. Es muss manches debattiert und am Ende müssen immer wieder auch Kompromisse geschlossen werden. In einem erfolgreichen Team – ob im Sport oder im Beruf – ticken jedoch nicht alle gleich. Indem möglichst unterschiedliche Charaktere und Talente zusammenkommen besteht für alle Aussicht auf einen höheren Erfolg. Ohne Impulse von außen gibt es zwar weniger Reibungen. Es wird aber an neuen und überdurchschnittlichen Ideen mangeln. Manchmal braucht es auch den Einzelkämpfer und Sichtweisen von anderen.

Einsatz für die „Außenseiter“

Das Schiff als Symbol der Kirche, das unter der Flagge Jesu alle mit ins Boot nimmt. Es ist das Motiv eines Kirchenfensters in der Herz-Jesu-Kirche in Mörlenbach-Weiher. © Bissinger

Glaubensgemeinschaften laufen in ihrer Überzeugung immer wieder Gefahr, „Außenseiter“ auszugrenzen. Es gibt viele besonders fromme Menschen, die sich von anderen absondern, weil sie dem göttlichen Willen besonders gerecht. Jesus warnt regelrecht davor. Für ihn ist Glauben mehr als persönliche Frömmigkeit. Seine frohe Botschaft richtet sich an alle, nicht an eine exklusive Gruppe. Zugleich ermahnt er diejenigen, die in seinem Namen handeln wollen, aufeinander zu achten. Jesus zeigt sich gerade parteiisch für die „Kleinen“ und „Ausgegrenzten“: „Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns“, bringt er es auf den Punkt (Mk 9, 40). Jeder, der sich nicht gegen ihn und seine Jünger stellt, ist positiv zu bewerten und zu wertschätzen.

Wer den Andersdenkenden und Ausgegrenzten, den Minderheiten sogar Gutes tut, verheißt Jesus göttlichen Lohn. Er lädt ein, bewusst auf alle zuzugehen, die sich nicht gegen ihn stellen - auch wenn diese sich letztendlich nicht der bestehenden Gemeinschaft anschließen. Es ist ein Anruf an die bestehenden christlichen Glaubensgemeinschaften. Sie sollen sich nicht als vollkommen begreifen oder nach der Vervollkommnung der einzelnen Leben oder der ganzen Glaubensgemeinschaft streben. Wer ins einem Namen handelt, versucht alle mit ins Boot zu holen.

