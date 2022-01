Zwölfjähriger an Bushaltestelle beraubt

Darmstadt-Dieburg. Am Freitagabend (21.01.) wurde in Dieburg an der Bushaltestelle in der Klein-Zimmerner Straße nahe eines großen Einkaufsmarktes ein zwölfjähriger Junge überfallen und beraubt. Gegen 19:20 Uhr wurde der er von drei Männern

angesprochen und von einem mit einem Messer bedroht. Ihm wurde die Geldbörse weggenommen und das Bargeld, ganze 22 Euro, geraubt. Die Geldbörse gaben die Täter zurück. Anschließend entfernten sich die Männer in Richtung Groß-Zimmern. Der Zwölfjährige blieb unverletzt.

Die Räuber werden wie folgt beschrieben: Alle ca. 20-30 Jahre alt, mit schwarzen Sturmhauben maskiert und mit schwarzer Oberbekleidung und dunkler Hose bekleidet. Der Erste war ca. 180-185 cm groß und schlank. Der Zweite ebenso groß aber kräftig bis dick. Der Dritte war nur ca. 160 bis 170 cm groß und schlank. Eine unverzüglich nach Mitteilung eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt bittet in dieser Sache um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0