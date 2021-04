Zwischen Stillstand und offenen Restaurants

Bergstraße. Corona beherrscht das Leben nicht nur in Deutschland, sondern nahezu überall auf der Welt – von den USA bis nach Ungarn, von Großbritannien bis Italien. Doch die Situation unterscheidet sich von Land zu Land, wie ein Blick auf die Partnerstädte von Bergsträßer Kommunen zeigt: In Bensheims ungarischer Partnerstadt Mohacs beispielsweise steht das Leben nahezu still, in Shoreview, der Partnergemeinde von Einhausen in Amerika, dagegen dürfen Restaurants schon wieder öffnen – die Bandbreite ist groß. Einen Überblick bietet dieser Themenschwerpunkt.

