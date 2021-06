Zwischen Kulinarik und Musik: Frankfurter plant Weltraum-Projekt

Frankfurt. Ein ungewöhnliches Projekt zwischen Kulinarik, Musik und Weltraum hat der Frankfurter Unternehmer Bernd Breiter auf dem Weg gebracht. Bei dem "BigCityBeats Space Club Kitchen" soll der ESA-Astronaut Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation ISS ein von Promi-Koch Tim Mälzer entwickeltes weltraumtaugliches Dosengericht zubereiten, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Parallel dazu sollen bei der Aktion im Februar 2022 auch zahlreiche Menschen bei verschiedenen Events auf der Erde das gleiche Gericht - ein indonesisches Gulasch - essen.

Darüber hinaus wird - so der Plan - sowohl im All als auch auf der Erde ein eigens produzierter Soundtrack abgespielt. Das Musikstück wurde von Breiter und Star-Geiger David Garrett komponiert und zusammen mit dem hr-Symphonieorchester eingespielt. Jeder auf der Welt könne sich online das Space Food bestellen oder nach frei zugänglichem Rezept zubereiten. Parallel könne man das Spektakel aus dem All im Internet verfolgen, sagte Breiter. Zudem würden viele Restaurants kooperieren. Über Spenden sollen zudem Menschen in Hungersnot unterstützt werden.

Breiter, der auch den "World Club Dome" in Frankfurt veranstaltet, erklärte zudem, das die diesjährige Ausgabe vom 3. bis 5. September nach aktuellem Stand im Stadion stattfinden wird. Es sei ein umfassendes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept entwickelt worden, sagte er. "Wir planen das, wir wollen das und wir werden das auch machen." Als Haupt-Act wurde DJ David Guetta angekündigt.