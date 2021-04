Zwischen Abitur und Schnelltests

Liebe Kinder, vielleicht habt ihr es ja von euren großen Geschwistern mitbekommen: In dieser Woche, am Mittwoch nämlich, beginnen auch an der Bergstraße die Abiturprüfungen. Das sind die Prüfungen, die die ganz großen Schüler am Ende der sogenannten Oberstufe bestehen müssen, um dann – am Ende ihrer Schulzeit – die Schule mit dem Abiturzeugnis zu verlassen. Nach diesen schriftlichen Prüfungen müssen die Abiturienten aber auch noch in einer mündlichen Prüfung zeigen, was sie gelernt haben. Gar nicht so leicht. Kein Wunder, dass viele Schüler momentan deswegen ganz schön aufgeregt sind.

In Hessen gibt es zum Start der Schule nach den Osterferien übrigens keine neuen Öffnungen, da die Corona-Fallzahlen weiterhin hoch sind. Für die Schüler von der 1. bis zur 6. Klasse bleibt es deswegen bei Wechselunterricht: Ein Teil der Klasse hat in der Schule Unterricht und der andere Teil zu Hause, bis gewechselt wird. Die Jahrgänge ab Klasse 7 werden – wie schon vor den Ferien – im Distanzunterricht mit Homeschooling unterrichtet. Die Abschlussklassen bleiben im Präsenzunterricht. Eine Neuerung gibt es aber doch, wie Landrat Christian Engelhardt in der Corona-Pressekonferenz berichtet hat: „Das Land hat die Schulen inzwischen mit Schnelltests versorgt. Für die Schüler, die in der Schule Unterricht haben, sind ab sofort zwei negative Tests pro Woche verpflichtend.“

Liebe Kinder, ich wünsche euch allen einen guten und gesunden Start in den Schulalltag! Und den Abiturienten zusätzlich ganz viel Erfolg. Euer Fred Fuchs ssr