Zwingenberg/Bensheim: Unfall auf der A5 mit mehreren Verletzten

Zwingenberg. An Heiligabend kam es gegen 14.30 Uhr auf der A5 von Bensheim kommend in Richtung Zwingenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein Mercedes aus dem Raum Stuttgart fuhr laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache auf einen VW Touran aus dem Raum Balingen auf. Die 56-jährige Beifahrerin des Mercedes wurde durch den Unfall an der Hand verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des

Mercedes wurde nicht verletzt. In dem VW Touran saß eine fünfköpfige Familie mit drei kleinen Kindern. Die

Mutter und ein sechsjähriges Kind wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die ganze Familie konnte jedoch nach ärztlicher Untersuchung nach Hause entlassen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Darmstadt musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu einem Stau und Verkehrsbehinderunge.

