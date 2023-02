Zweiter Kühlturm des KKW Biblis soll am 23. Februar fallen

Biblis. Biblis. Drei Wochen nach dem Abriss des ersten Kühlturms des stillgelegten Kernkraftwerkes Biblis soll nun auch der zweite Turm zum Einsturz gebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der kontrollierte Abriss ist nach Angaben des Sprechers des Energiekonzerns RWE, Alexander Scholl, für den 23. Februar geplant. Auch dieses 80 Meter hohe Bauwerk werde mit einem Bagger so lange destabilisiert, bis es einstürzt.

Lokales Video: 80 Meter hoher Kühlturm des AKW Biblis zum Einsturz gebracht 01:01 Mehr erfahren

Der erste Turm war am 2. Februar abgerissen worden. Dutzende Schaulustige hatten sich am rheinhessischen Ufer versammelt, um sich von der seit Jahrzehnten gewohnten Kulisse zu verabschieden. Am Ende war es eine Sache von Sekunden. Um 11.29 Uhr knickte der 80 Meter hohe Kühlturm – von rheinhessischer Seite aus betrachtet – leicht nach rechts ein und sackte dann in sich zusammen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel KKW-Abriss (mit Video) Erster Kühlturm des KKW Biblis stürzte rasend schnell ein Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel KKW Biblis Ein Stück Geschichte verschwindet in Sekunden Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kernkraftwerk Kühltürme von Block A des KKW in Biblis werden abgerissen Mehr erfahren

Das Kernkraftwerk wurde nach dem Atomausstieg Deutschlands in Folge der Fukushima-Katastrophe 2011 stillgelegt. Seit 2017 wird die Anlage abgerissen. Die beiden Druckwasserreaktoren in Block A und Block B mit ihren vier Kühltürmen gingen 1974 beziehungsweise 1976 in Betrieb.