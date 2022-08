Zweimal Unfallflucht in Bensheim: Autos beschädigt

Bensheim. Am Dienstag kam es zwischen 12.45 und 19 Uhr zu einem Unfall auf dem Gelände des Schwimmbades in der Spessartstraße. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen auf dem Parkplatz abgestellten weißen Suzuki. Der Schaden an diesem Wagen beläuft sich auf 800 Euro.

Anschließend entfernte sich der Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeistation Bensheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise zum Unfallhergang oder auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Bensheim (Vorgangsnummer: VU/1008558/2022) unter Telefon 06251/84680 entgegen.

4000 Euro Schaden

Zeugen sucht die Polizei außerdem in einem weiteren Fall von Unfallflucht. Ebenfalls am Dienstag, zwischen 5.50 und 15.30 Uhr wurde auf dem Park-and-Ride-Parkplatz in der Dammstraße ein grauer Ford Focus beschädigt. Es entstand dabei ein Schaden in Höhe von 4000 Euro, so die Polizei. Auch dort entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Am Ford konnten rote Lackspuren gesichert werden. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeistation in Bensheim melden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Blaulicht Außenspiegel an fünf geparkten Fahrzeugen in Bensheim beschädigt Mehr erfahren Sicherheit Gründlich checken Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1