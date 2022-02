Zweimal ohne Führerschein

Kreis Bergstraße. Weil ein Citroen am Mittwochabend (16.02.) auffällig schnell in Lampertheim die Wormser Straße (Bundesstraße 44) in Richtung Mannheim befuhr, wurde das Auto von einer Polizeistreife gegen 23.30 Uhr angehalten. Bei der Kontrolle der 51 Jahre alten Wagenlenkerin aus Bürstadt stellte sich schließlich heraus, dass die Frau keinen Führerschein besitzt. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist Anzeige erstattet worden.

Bereits um 20.45 Uhr hatten Beamte der Polizeistation Lampertheim auf der Bundesstraße 44 in Höhe der Abfahrt Bürstadt-Nord/ Biblis einen 61 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Offenbach in einem VW Golf ohne die erforderliche

Fahrerlaubnis kontrolliert und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.