Zweijährige bei Acht-Meter-Sturz schwer verletzt

Wiesbaden. In Wiesbaden ist ein zweijähriges Mädchen bei einem Sturz aus etwa acht Metern Höhe schwer verletzt worden. Das Kind sei ersten Informationen zufolge auf eine Fensterbank seines Zimmers im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses geklettert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es sei dann durch das geöffnete Fenster auf eine Rasenfläche vor dem Haus gestürzt. Das Mädchen werde in einem Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr bestehe nicht. Wie genau es zu dem Unglück am Freitag kommen konnte, werde nun ermittelt, teilte die Polizei mit.

