Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf A5

Frankfurt. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 sind zwei Frauen verletzt worden - eine davon schwer. Eine 63-Jährige war in der Nacht zu Dienstag auf der Höhe Bad Homburger Kreuz mit ihrem Wagen von hinten auf einen Lastwagen aufgefahren und anschließend mit einer Leitplanke zusammengestoßen. Die 63-Jährige sowie eine Beifahrerin wurden verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beifahrerin musste von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug geschnitten werden, sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Strecke war in Richtung Frankfurt zwischenzeitlich gesperrt.

