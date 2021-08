Zwei Tote und 44 neue Fälle am Freitag im Kreis Bergstraße

Der Kreis Bergstraße muss zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 78-jährige und um eine 94-jährige Person aus Rimbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Außerdem wurden am Freitag für den Kreis 44 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Sie wurden u. a. in Bensheim (4), Einhausen (2), Heppenheim (2), Lautertal (1), Lindenfels (1) und Lorsch (2) registriert. Der Inzidenzwert für den Kreis stieg laut Robert-Koch-Institut auf jetzt 82,3 nach 79,0 am Vortag.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 44 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 34 Betten belegt - davon eines mit einem mit Covid-19 infizierten Patienten, der eine intensivmedizinische Behandlung benötigt.

Auch hessenweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag mit 68,1 erneut gestiegen, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Am Vortag hatte der Wert für das Bundesland noch bei 63,4 gelegen. Binnen eines Tages wurden in Hessen insgesamt 968 weitere Coronavirus-Fälle bestätigt. Seit Beginn der Pandemie haben die hessischen Gesundheitsämter 305 408 Corona-Fälle gemeldet. 7626 Menschen sind bisher im Bundesland an oder mit dem Erreger gestorben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Den höchsten Inzidenzwert in Hessen wies den Angaben zufolge am Freitag die Stadt Offenbach mit 99,3 auf; dahinter folgen Frankfurt mit 92,1 und Kassel mit 92. red/lhe