Zwei Tote und 44 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Freitag

Der Kreis Bergstraße muss zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 78-jährige und um eine 94-jährige Person aus Rimbach.

Außerdem wurden am Freitag für den Kreis 44 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Sie wurden u. a. in Bensheim (4), Einhausen (2), Heppenheim (2), Lautertal (1), Lindenfels (1) und Lorsch (2) registriert. Der Inzidenzwert für den Kreis stieg laut Robert-Koch-Institut auf jetzt 82,3 nach 79,0 am Vortag.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 44 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 34 Betten belegt – davon eines mit einem mit Covid-19 infizierten Patienten, der eine intensivmedizinische Behandlung benötigt.

Auch hessenweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag mit 68,1 erneut gestiegen, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Am Vortag hatte der Wert für das Bundesland noch bei 63,4 gelegen. Binnen eines Tages wurden in Hessen insgesamt 968 weitere Coronavirus-Fälle bestätigt. Seit Beginn der Pandemie haben die hessischen Gesundheitsämter 305 408 Corona-Fälle gemeldet. 7626 Menschen sind bisher im Bundesland an oder mit dem Erreger gestorben.

Den höchsten Inzidenzwert in Hessen wies den Angaben zufolge am Freitag die Stadt Offenbach mit 99,3 auf; dahinter folgen Frankfurt mit 92,1 und Kassel mit 92.

