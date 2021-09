Zwei Todesfälle und 48 neue Corona-Fälle am Dienstag im Kreis Bergstraße

Der Kreis Bergstraße muss im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei weitere Todesfälle vermelden. Es handelt sich um eine 80-jährige Person aus Bensheim sowie um eine 84-jährige Person aus Viernheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Außerdem wurden am Dienstag 48 neue bestätigte Corona-Fälle in der Region registriert. Diese verteilen sich auf Bensheim (10), Birkenau (2), Fürth (4), Gorxheimertal (1), Groß-Rohrheim (1), Heppenheim (7), Lampertheim (6), Lindenfels (1), Lorsch (3), Mörlenbach (2), Rimbach (2), Viernheim (2), Wald-Michelbach (6) und Zwingenberg (1). Bei öffentlichen Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen Fall an einer Kita in Bensheim sowie an der Alfred-Delp- und der Nibelungenschule in Lampertheim.

Der Inzidenzwert für den Kreis lag am Dienstag laut Robert-Koch-Institut bei 101,5. Im Impfzentrum des Kreises sind mittlerweile (Stand Montag) 91 220 Erstimpfungen, 87 983 Zweitimpfungen und 379 Drittimpfungen erfolgt.