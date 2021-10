Zwei Seminare zur Philosophie

Bergstraße. Unter der Leitung von Norbert Köhler stehen zwei Philosophie-Seminare, die das katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald im Herbst mit jeweils fünf Terminen anbietet.

Unter dem Titel „Über Gott und die Welt – Fragen der Zeit philosophisch reflektiert“ bietet die erste Seminarreihe die Möglichkeit, anhand klassischer, aber auch zeitgenössischer philosophischer Texte aktuelle Ereignisse und Fragestellungen zu betrachten und zu bedenken. Die Seminarreihe findet statt am 19. Oktober, 2., 16. und 30. November sowie 14. Dezember jeweils von 17.30 bis 19.45 Uhr statt.

Die zweite Seminarreihe steht unter dem Thema „Was können wir wissen? – Eine Einführung in die Erkenntnistheorie“. Das Seminar greift eine der Hauptfragen Kants - und der Philosophie überhaupt - auf und geht verschiedenen Antwortversuchen von der Antike bis in die Gegenwart nach. Diese Veranstaltungsreihe findet statt am 28. Oktober, 11. und 25. November sowie 9. und 23. Dezember jeweils von 17.30 bis 19.45 Uhr.

Durchgeführt werden die Veranstaltungen online über Zoom, das Herunterladen eines Programms ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Interessenten, die nicht online arbeiten können, wird jeweils ein Blockseminar im Präsenzformat angeboten: für den ersten Kurs am 6. November und 4. Dezember von 9.30 bis 12 Uhr in Heppenheim, für den zweiten Kurs am 13. November und 11. Dezember ebenfalls von 9.30 bis 12 Uhr in Heppenheim. red

