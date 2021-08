Zwei Schwerverletzte nach Fahrradunfall auf der L3106

Lützelbach. Zwei Fahrradfahrer sind am Freitagmittag auf der L3106 in Lützelbach gestürzt und sind schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, berührten sich die Räder 45- und 64-jährigen Männer auf einem abschüssigen Teil der Strecke zwischen Hainhaus und Breitenbrunn aus bislang ungeklärter Ursache. Beide Fahrer stürzten und verletzten sich schwer. Der jüngere von beiden wurde in eine Spezialklinik eingeliefert, der 64-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die L3106 war zum Zwecke der Unfallaufnahme für 1 Stunde gesperrt.

