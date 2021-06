Bergstraße. Das Haus am Maiberg als Akademie für politische und soziale Bildung der Diözese Mainz bietet zwei Reisen in den Kaukasus an: eine Reise nach Georgien vom 2. bis 12. September und eine Reise nach Armenien vom 18. bis 26. September 2021. Weitere Informationen sind telefonisch unter 06252/ 9306-15 oder per Mail unter d.ahl@haus-am-maiberg.de zu erhalten. red

