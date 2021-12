Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Darmstadt. Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagmorgen zwei Personen in Darmstadt leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall gegen 7.35 Uhr an der Straßenkreuzung Bleichstraße/Kasinostraße. Eine 21-jährige Frau fuhr hierbei die Kasinostraße von der Rheinstraße kommend weiter in Richtung Bismarckstraße, während ein 39-jähriger Mann mit seiner 35-jährigen Beifahrerin die Bleichstraße von der Gagernstraße kommend in Richtung Steubenplatz fuhr. An der Straßenkreuzung Bleichstraße/Kasinostraße kam es dann zum Zusammenstoß, wodurch zwei Personen leicht verletzt wurden. Einer der beiden Verkehrsbeteiligten ist hierbei vermutlich bei Rot über die Ampel gefahren. Die Schuldfrage ist aktuell noch ungeklärt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/ 969 412 10 zu melden.

