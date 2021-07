Zwei neue Fälle in Bürstadt

Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind am Donnerstag zwei neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden – beide stammen aus Bürstadt. Neue Todesfälle gab es keine. Dem Kreis sind derzeit 44 Infizierte bekannt. Für Donnerstag hat das Robert-Koch-Institut für den Kreis Bergstraße eine Sieben-Tage-Inzidenz von 12,9 ermittelt. Morgen wird der Wert wieder etwas sinken.

13 der 22 Kommunen im Kreis gelten derzeit als coronafrei, darunter Lorsch, Einhausen, Zwingenberg, Lautertal und Lindenfels. In Bensheim gibt es aktuell sechs Infizierte, in Heppenheim sind es vier. Im Bensheimer Impfzentrum wurden bis Mittwochabend insgesamt 151 887 Dosen verimpft – darunter waren 68 927 Zweitimpfungen. Der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt appellierte in den sozialen Netzwerken erneut an die Bürger, ihre Impftermine wahrzunehmen und warb generell dafür, sich impfen zu lassen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 28 Betten belegt – davon eines mit einem mit Covid-19 infizierten Patienten, der eine intensivmedizinische Behandlung benötigt.

Hessenweit sind binnen eines Tages 112 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 3 auf insgesamt 7549 seit Beginn der Pandemie, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag hervorgeht. Der landesweite Inzidenzwert stieg leicht auf 8,3 (Vortag: 8,1). red/dpa

