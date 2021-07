Zwei neue Corona-Infektionen in Bensheim am Montag

Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind heute zwei neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Aus Heppenheim wurde ein neuer Todesfall gemeldet. Es gab damit bisher 325 Opfer. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Pandemie 11.113 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen beide aus Bensheim. Neu betroffene Einrichtungen im Kreis sind die Karl-Kübel-Schule in Bensheim und die Heinrich-Böll-Schule in Fürth, in deren Umfeld es am Wochenende einige Neuinfektionen gab.

Die Mikroskop-Aufnahme einer Zelle (rot), die mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2, gelb) infiziert ist. © dpa

Dem Kreis sind zurzeit 37 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern wird ein Corona-Patient mit einer festgestellten Infektion behandelt. Das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) hat für heute (Stand: 3.12 Uhr) eine Inzidenz von 7,8 (Vortag: 8,9) für den Kreis Bergstraße ermittelt. Morgen wird dieser Wert wieder über 8 steigen.

14 neue Infektionen kamen in Hessen hinzu. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Opfer seit Beginn der Pandemie liegt bei 7538, die Zahl der Infektionen bei 291.195. Die Inzidenz beträgt laut RKI 7,8.