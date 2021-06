Zwei neue Corona-Fälle im Kreis

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Trotz der entspannten Corona-Lage in Deutschland haben Wissenschaftler, Ärzte und Politiker für Vorsicht in der Pandemie geworben. Durch die ansteckendere Variante Delta könne sich das Virus wieder verbreiten, sagte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Freitag. Diese Entwicklung könne vor allem Ungeimpfte und erst einmal Geimpfte treffen. „Das dürfen wir einfach nicht riskieren.“

AdUnit urban-intext1

Auch bei niedrigen Inzidenzen sei deshalb ein behutsames Öffnen in kleinen Schritten nötig. Durch Impfungen, Masketragen in Innenräumen und Abstandhalten könnten wiedergewonnene Freiheiten erhalten bleiben. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warb für Vorsicht, vor allem in der Reisezeit. „Das kann ein guter Sommer werden“, sagte der CDU-Politiker. Es gebe Anlass zur Zuversicht. Aber vor allem, wenn alle aufmerksam blieben.

Impfen schreitet voran

Bundesweit ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in Deutschland binnen sieben Tagen nach den jüngsten RKI-Zahlen weiter gesunken – auf aktuell 10,3. Zu den Erfolgen in der Pandemiebekämpfung rechnet Spahn auch die Fortschritte beim Impfen. Jeder zweite Bürger in Deutschland habe mindestens eine Spritze bekommen, fast ein Drittel (29,6 Prozent) seien vollständig geimpft.

„Das Virus ist nicht verschwunden. Lassen Sie uns die Erfolge nicht leichtfertig verspielen“, sagte Wieler. „Lassen Sie uns auch die wiedergewonnene Freiheit erhalten, indem sich immer mehr Menschen vollständig impfen lassen.“ Noch kursiere die Delta-Variante auf niedrigem Niveau (rund sechs Prozent) in Deutschland. Es sei jedoch nicht die Frage, ob Delta das Infektionsgeschehen in Deutschland dominiere, sondern wann, ergänzte er.

AdUnit urban-intext2

Unterdessen sind im Kreis Bergstraße am Freitag zwei neue Coronavirus-Infektionen bekanntgeworden: Ein Fall stammt aus Grasellenbach, einer aus Viernheim. Damit sind seit Beginn der Pandemie 11 076 Infektionsfälle registriert worden, 10 654 Genesene zählt die Statistik. Die Zahl der Todesfälle beträgt 324. Das RKI weist für den Landkreis eine Inzidenz von 6,7 aus. Bislang sind im Impfzentrum 78 666 Erst- und 50 697 Zweit-Impfungen erfolgt.

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden zwei Patienten mit einer Infektion behandelt, bei zwei Personen liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Keiner der Patienten muss intensivmedizinisch behandelt werden.

AdUnit urban-intext3

Hessenweit ist laut Robert-Koch-Institut die Corona-Inzidenz auf 11,4 gesunken. Am Vortag hatte der Wert bei 13,6 gelegen. 112 Neuinfektionen wurden bis Freitagmorgen registriert. Zwei weitere Menschen sind mit oder an dem Virus gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten im Bundesland auf insgesamt 7462. cs/seg/red/dpa

AdUnit urban-intext4