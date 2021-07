Zwei Motorradfahrer in Krankenhäuser transportiert

Odenwald. Am Sonntag (11.07.) ereignete sich gegen 16.45 Uhr im Odenwald auf der B45 zwischen Gammelsbach und Eberbach ein Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern. Ein 46-jähriger Mann aus Ludwigshafen hatte die B45 aus Gammelsbach kommend in Richtung Eberbach befahren und einen Pkw überholt. Hierbei übersah er einen abbiegenden 31-jährigen Motorradfahrer, ebenfalls aus Ludwigshafen. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß der beiden Zweiräder. Beide Motorradfahrer werden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Motorräder wurden durch den Unfall schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 7500 Euro.

