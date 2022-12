Zwei Menschen durch Stiche schwer verletzt

Frankfurt/Main. Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung vor einem Frankfurter Nachtlokal durch Stiche schwer verletzt worden. Zunächst sei am vergangenen Samstag ein 28-Jähriger mit einem 50-Jährigen und dessen Ehefrau aneinandergeraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei sei der jüngere Mann durch Stiche schwer verletzt worden. Mehrere Personen aus dem Lokal sollen daraufhin auf den 50-Jährigen losgegangen sein, bis dieser regungslos am Boden gelegen habe. Nachdem die Gruppe sich zurückgezogen habe, hätten Zeugen beobachtet, wie eine Person dann nochmals auf den verletzten 50-Jährigen zugegangen sei und mehrfach auf ihn eingestochen haben soll. Es laufen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags, die Hintergründe sind noch unklar.

