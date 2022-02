Zwei Männer bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Darmstadt-Dieburg. Bei einem Arbeitsunfall im Stadtteil Harreshausen von Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind am

Mittwochnachmittag (09.02.) zwei Männer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen der Dieburger Kriminalpolizei wurden gegen 15 Uhr auf dem Gelände einer Firma in der Aschaffenburger Straße Betonplatten verladen. Aus bislang noch ungeklärten Gründen fiel hierbei eine circa zehn Tonnen schwere Platte um und traf zwei Mitarbeiter. Ein 30-Jähriger aus Wört am Main und sein 66 Jahre alter Kollege aus Groß-Umstadt kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge besteht jedoch keine Lebensgefahr. Das Kommissariat 41 hat die Ermittlungen übernommen und das Amt für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt hinzugezogen.

