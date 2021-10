Zwei Länder werden zu einem Land

Der 3. Oktober ist der Tag der Deutschen Einheit. Vor 31 Jahren, am 3. Oktober 1990, kam es in Deutschland zur Wiedervereinigung. Damit meint man, dass Deutschland erst seit diesem Datum wieder ein einziger Staat ist. Nach dem Zweiten Weltkriege wurde Deutschland geteilt. Die USA, Großbritannien und Frankreich besetzten den Westen des Landes. Dort wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet – ein demokratischer Staat, in dem freie Wahlen stattfinden. Der Osten wurde von der Sowjetunion besetzt, ein Land, welches es heute so nicht mehr gibt. Es bestand aus Ländern, die heute eigenständig sind, darunter Russland, die Ukraine, Estland oder Kasachstan. Die Sowjetunion gründete im Jahr 1949 die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR, im Osten Deutschlands. Die deutsche Hauptstadt Berlin teilte man ebenfalls in vier Zonen ein, eine Mauer trennte dabei West- und Ostberlin.

Die Menschen, die im Osten Deutschlands lebten, durften nicht in den Westen reisen. Da die Sowjetunion ein kommunistisches Land war, war es die DDR auch. Das bedeutete, dass die sogenannte kommunistische Partei alles bestimmte und die Bürger der DDR keine Möglichkeit hatten, die Politik mitzugestalten. Wer etwas gegen diese Regierung sagte, wurde verhaftet. Menschen, die versuchten, die Mauer in Berlin oder die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland unerlaubt zu überqueren, wurden entweder verhaftet oder starben bei dem Versuch. Über 600 Menschen starben bei Fluchtversuchen, weil sie erschossen wurden oder tödliche Unfälle erlitten.

Fred Fuchs © MM

Die Bürger demonstrierten jedoch gegen die Regierung, so dass sie die Grenzen und Mauern überqueren konnten. Es wurde ein neues demokratisches Parlament gewählt und am 3. Oktober 1990 wurde der Einigungsvertrag unterschrieben, mit dem West- und Ostdeutschland wieder zu einem gemeinsamen Land wurden.

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.

