Wir haben zwei Kinder – den Viertklässler Maximilian und die Drittklässlerin Laura – gefragt, wie sie in einer Zeit voller schlechter Nachrichten an die Zukunft denken. Und was sie als Erwachsene anders machen würden. Ihre Antworten lest ihr in dieser Ausgabe auf unserer Kinderseite – wie immer samstags in der Wochenend-Beilage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viel Spaß beim Lesen

Fred Fuchs © MM

und ein schönes

Mehr zum Thema Monarchie Dänische Königin feiert 50. Thronjubiläum Mehr erfahren

Wochenende wünscht

Euer Fred Fuchs